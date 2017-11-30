Μεγάλο διπλό Ολυμπιακού, 72-64 την Βαλένθια

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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα με 72-64 από την έδρα της Βαλένθια, για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, αυξάνοντας σε 8-2 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην 6η σερί ήττα τους.
Τα δεκάλεπτα: 13-20, 30-35, 45-54, 64-72.
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