Μεγάλο διπλό Ολυμπιακού, 72-64 την Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα με 72-64 από την έδρα της Βαλένθια, για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, αυξάνοντας σε 8-2 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην 6η σερί ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 30-35, 45-54, 64-72.