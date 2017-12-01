Κυρίαρχη η Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμο κατά του ISIS – Ανησυχία στην «ανίερη συμμαχία» Σ. Αραβίας και Ισραήλ

Όταν το Ιράν ανακοίνωσε την ήττα του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ χαιρέτισε «τον ισχυρό και αποφασιστικής σημασίας» ρόλο που διαδραμάτισε το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Ο έπαινος αυτός, που περιλαμβάνεται στην επιστολή του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προς τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη της χώρας, επιβεβαίωσε την κυριαρχία της Χεζμπολάχ μεταξύ των σιιτικών ομάδων που στηρίζονται από την Τεχεράνη.

Η Χεζμπολάχ έχει αναδειχθεί μεγάλος νικητής από τις συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει στον αραβικό κόσμο μετά το 2011. Έχει πολεμήσει στο Ιράκ και τη Συρία, εκπαιδεύσει οργανώσεις και έχει εμπνεύσει άλλες, όπως τους Χούτι που πολεμούν στην Υεμένη.

Η αυξανόμενη ισχύς της έχει όμως προκαλέσει και εντάσεις στην περιοχή, προκαλώντας την ανησυχία του Ισραήλ και των ΗΠΑ, που τη θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση, αλλά και της σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας, περιφερειακής αντιπάλου του Ιράν.

Το Ισραήλ φοβάται ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ θα διατηρήσουν μόνιμες θέσεις στη Συρία και έχει ζητήσει να αναληφθεί δράση εναντίον της «ιρανικής επιθετικότητας». Με τη Χεζμπολάχ πιο ισχυρή από ποτέ, ένας πόλεμος με το Ισραήλ θεωρείται από πολλούς αναπόφευκτος, στο άμεσο ή το πιο μακρινό μέλλον.

«Η Χεζμπολάχ έχει κερδίσει από την εμπειρία της συνεργασίας με στρατούς και τη διαχείριση πολλών οπλικών συστημάτων ταυτόχρονα», δήλωσε ένας διοικητής της περιφερειακής συμμαχίας που δρα στη Συρία.

«Η Χεζμπολάχ είναι πλέον ένας δυναμικός στρατός που συνδυάζει τον ανταρτοπόλεμο με τον συμβατικό πόλεμο», πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ συστάθηκε από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης για να πολεμήσει τις ισραηλινές δυνάμεις που εισέβαλαν στον Λίβανο το 1982 και να εξάγει την ισλαμική επανάσταση του Ιράν.

Πλέον έχει κάνει πολύ δρόμο από την κοιλάδα Μπεκάα όπου εκπαιδεύονταν αρχικά οι μαχητές της. Μέλη της ηγήθηκαν της επιχείρησης που εξαπολύθηκε τον Νοέμβριο για την ανακατάληψη της Αλμπού Καμάλ στη Συρία από το ΙΚ.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα δήλωσε ότι επικεφαλής της μάχης για την Αλμπού Καμάλ ήταν ο Κάσεμ Σολεϊμάνι, διοικητής της Δύναμης αλ Κοντς, της μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Η ιρακινή, σιιική πολιτοφυλακή Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης, που στηρίζεται από το Ιράν, πέρασε στη Συρία για να βοηθήσει στη μάχη. Η Χεζμπολάχ συνέβαλε στη σύσταση της πολιτοφυλακής αυτής στο απόγειο της επέκτασης του ΙΚ το 2014.

Η επιχείρηση για την ανακατάληψη της Αλμπού Καμάλ ήταν μεγάλης στρατηγικης και συμβολικής σημασίας για το Ιράν και τους περιφερειακούς συμμάχους του, καθώς δημιούργησε έναν δρόμο που συνδέει την Τεχεράνη, τη Βαγδάτη, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό.

Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν ότι το Ιράν «επιβάλει στη Μέση Ανατολή κάτι που μπορούμε να αποκαλέσουμε το μοντέλο της Χεζμπολάχ, βάσει του οποίου θέλει οι κυβερνήσεις να είναι αδύναμες, να εξαρτώνται από το Ιράν για στήριξη», όπως είχε δηλώσει ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Χ.Ρ. Μακμάστερ στα τέλη Οκτωβρίου.

«Οπότε, αυτό που είναι σημαντικό, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά για όλες τις χώρες, είναι να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της Χεζμπολάχ και να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των Ιρανών και των Φρουρών της Επανάστασης που στηρίζουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Η Συρία είναι η χώρα όπου η Χεζμπολάχ έχει διαδραματίσει τον μεγαλύτερο ρόλο εκτός Λιβάνου, αν και η παρουσία μαχητών της στη χώρα ήταν αρχικά μυστική, στα μέσα του 2012 οπότε αναπτύχθηκαν στη χώρα.

Αρχικός στόχος ήταν να υπερασπιστούν τον σιιτικό ιερό τόπο του Σαγιέντα Ζεϊνάμπ, κοντά στη Δαμασκό. Όμως καθώς ο συριακός στρατός σημείωνε ήττες, η Χεζμπολάχ έστειλε περισσότερες δυνάμεις για να τον στηρίξει.

Ο ρόλος της σιιτικής οργάνωσης ήταν κρίσιμης σημασίας στη νίκη εναντίον των Σύρων ανταρτών, κυρίως στις πόλεις Χομς και Χαλέπι.

Η Χεζμπολάχ έχει χάσει περισσότερους από 1.500 μαχητές στη Συρία, μεταξύ αυτών και υψηλόβαθμους διοικητές. Όμως έχει κερδίσει σε στρατιωτική εμπειρία, αντικαθιστώντας τις τακτικές του ανταρτοπόλεμου με αυτές του συμβατικού πολέμου χάρη στη συνεργασία με τον στρατό της Συρίας και της Ρωσίας, αλλά και του Φρουρούς της Επανάστασης.

Με τη βοήθεια της Τεχεράνης, η Χεζμπολάχ έχει δημιουργήσει και εκπαιδεύσει νεές πολιτοφυλακές στη Συρία, μεταξύ αυτών και τις Δυνάμεις Εθνικής Άμυνας (NDS) που μετρούν δεκάδες χιλιάδες άνδρες, αλλά και μια σιιτική πολιτοφυλακή γνωστή ως δύναμη Ρίντα, με μαχητές στρατολογημένους από σιιτικά χωριά.

Η Χεζμπολάχ έχει επίσης αναλάβει ενεργό ρόλο και στον πόλεμο της ενημέρωσης, με μια ειδησεογραφική υπηρεσία η οποία συχνά μεταδίδει νέα από τα μέτωπα του πολέμου.

Οι ΗΠΑ και η Σαουδικη Αραβία ανησυχούν ότι η Χεζμπολάχ και το Ιράν επιχειρούν να επαναλάβουν τη στρατηγική τους στην Υεμένη, στηρίζοντας τους σιίτες αντάρτες Χούτι εναντίον του αραβικού συνασπισμού υπό το Ριάντ και των κυβερνητικών δυνάμεων.

Η Χεζμπολάχ αρνείται ότι πολεμά στην Υεμένη, ότι στέλνει όπλα στους Χούτι ή ότι εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας από την Υεμένη. Όμως δεν κρύβει ότι στηρίζει τον πολιτικό στόχο των Χούτι.

Η ανησυχία της Σαουδικής Αραβίας για το λιβανέζικο κίνημα ήταν και η αιτία για την κρίση στον Λίβανο τον Νοέμβριο. Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Λιβανέζου πρωθυπουργού Σάαντ Χαρίρι θεωρήθηκε από πολλούς ως μια κίνηση του Ριάντ να δημιουργήσει προβλήματα στη Χεζμπολάχ.

Εξάλλου αυτός ο κοινός εχθρός ίσως να είναι και το κίνητρο για τις πρόσφατες επαφές μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ.

Στο μεταξύ η Χεζμπολάχ επεκτείνει το οπλοστάσιό της στον Λίβανο, όπου συμμετέχει στην κυβέρνηση, ενώ έχει αγοράσει εξελιγμένη τεχνολογία πυραύλων και ρουκετών.

Παρά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της εμφανίζεται σίγουρη: Μετά την ήττα του ΙΚ στο Ιράκ, ο Νασράλα έχει δηλώσει ότι η Χεζμπολάχ θα αποσύρει τους άνδρες της από το μέτωπο αυτό επισημαίνοντας ότι «θα σταλούν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος χρειαστεί».

«Θα είμαστε εκεί που χρειάζεται να είμαστε», τόνισε.