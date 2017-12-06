Άγ. Παντελεήμονας: Έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού σε αναρχικό στέκι (Photos)

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Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη, τα ξημερώματα, έξω από ισόγειο διαμέρισμα, στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, στεγάζεται το αναρχικό στέκι «Δίστομο»

Ειδικότερα, η έκρηξη του εμπρηστικού μηχανισμού, ο οποίος αποτελείτο από δύο γκαζάκια, σημειώθηκε στις 03:20, στη συμβολή των οδών Αλκιβιάδου και Υγείας, ενώ προκλήθηκαν φθορές στον εξωτερικό χώρο του διαμερίσματος.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ