ESPN: Αυτός θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας και την κούπα στην Ευρωλίγκα!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αναφορά και ανάλυση στις κορυφαίες διοργανώσεις ανά την υφήλιο εκτός του ΝΒΑ πραγματοποίησε μία από τις εγκυρότερες αθλητικές ιστοσελίδες παγκοσμίως, το ESPN.

Σύμφωνα με τον πρώην προπονητή του Μανχάταν και εκ των βασικών αναλυτών της ιστοσελίδας, Φραν Φρασίγια, ο οποίος στην ανάλυση του συμπεριέλαβε και το ελληνικό πρωτάθλημα, βασικό φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου χρίζεται ο Ολυμπιακός.

Στο κείμενο μάλιστα γίνεται και αναφορά στην περσινή σειρά των τελικών η οποία ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να στέφεται πρωταθλητής στο κεκλεισμένων των θυρών ΣΕΦ.

Εκτός του ελληνικού πρωταθλήματος, το κείμενο στέκεται και στην φετινή Ευρωλίγκα με την ομάδα η οποία έχει τις περισσότερες να σηκώσει την κούπα στο τέλος της… διαδρομής να είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Πηγή: Sport-fm