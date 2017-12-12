Σοβαρή βλάβη και διακοπή ρεύματος στη Φιλοθέη και το Ψυχικό

Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές στη Φιλοθέη και το Ψυχικό να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Από τον ΔΕΔΔΗΕ έγινε γνωστό ότι συνεργεία του διαχειριστή εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται σε περίπου δύο ώρες.

Να σημειωθεί ότι πριν από δέκα ημέρες είχε σημειωθεί ακόμα μια μεγάλη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης η οποία βύθισε στο σκοτάδι την Αγία Παρασκευή για περισσότερες από τρεις ώρες.