Οι όροι του Χέφνερ για την κληρονομιά των 36.200.000 ευρώ: Τι δεν πρέπει να κάνουν ποτέ η χήρα του και τα παιδιά του

Την τελευταία σύζυγό του Κρίσταλ και τα παιδιά του Κρίστι, Ντέιβιντ, Μάρστον και Κούπερ όρισε ως δικαιούχους στην κληρονομιά του ο Χιου Χέφνερ λίγο πριν πεθάνει. Ωστόσο, φρόντισε να θέσει και αυστηρούς όρους και σε περίπτωση που αυτοί δεν τηρούνται θα διακόπτεται άμεσα η χρηματοδότηση των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, ο Χέφνερ αναφέρει στη διαθήκη ότι όποιος γίνει σπάταλος ή μπλέξει με ναρκωτικά ή ακλοόλ θα χάνει την πρόσβασή του στην κληρονομιά και ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα ενεργοποιούνται εκ νέου μόνο στην περίπτωση που παραμείνει νηφάλιος για 12 μήνες.

Το περιεχόμενο των επίσημων νομικών εγγράφων για τη διαχείριση της περιουσίας έφερε στο φως η ιστοσελίδα The Blast.