Πυρπόλησαν 3 ΙΧ στη Φιλοθέη – Κοντά στην Ουκρανική πρεσβεία

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Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην οδό 28ης Οκτωβρίου 1, στη Φιλοθέη, κοντά στην ουκρανική πρεσβεία.
Από την πυρκαγιά, δύο οχήματα κάηκαν ολοσχερώς ενώ το τρίτο υπέστη σοβαρές ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.
#Κατασβέσθηκε πυρκαγιά σε τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στη Φιλοθέη.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 20, 2018
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