ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 14:47
21.01.2018 14:55

Πράγα: Επαληθεύτηκαν οι φόβοι – Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο

Τελικά, τέσσερις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός, από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πράγας, όπως έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα.
 
Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ, στο ξενοδοχείο Eurostars David Hotel που βρίσκεται σε ένα σοκάκι, σε απόσταση ενός οικοδομικού τετραγώνου από τον ποταμό Μολδάβα.
 
Δύο άνθρωποι, ένας 22χρονος Γερμανός πολίτης και μια 21χρονη από τη Νότια Κορέα, πέθαναν το Σάββατο. Δύο γυναίκες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά έχασαν τη μάχη με το θάνατο σήμερα.
 
Άλλοι τέσσερις τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο, αλλά η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει διευκρινιστεί. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία αυτή συνεχίζονται.
 
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
