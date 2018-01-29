Η εμμηνόπαυση επιδεινώνει τη ρευματοειδή αρθρίτιδα

Οι γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα εμφανίζουν μεγαλύτερη επιδείνωση των συμπτωμάτων τους μετά την εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Ελίζαμπεθ Μόλαρντ του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ρευματολογίας “Rheumatology”, ανέλυσαν στοιχεία για 8.189 γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Διαπιστώθηκε ότι η νόσος εξελίσσεται πιο αργά σε όσες δεν είχαν ακόμη εμμηνόπαυση, ενώ τα συμπτώματα επιδεινώνονταν ταχύτερα μετά την εμμηνόπαυση.

Οι γυναίκες έχουν τριπλάσια πιθανότητα να εκδηλώσουν ρευματοειδή αρθρίτιδα σε σχέση με τους άνδρες, ενώ εμφανίζουν επίσης πιο σοβαρά συμπτώματα και μεγαλύτερες κινητικές δυσκολίες.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι γυναίκες έχουν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν τη νόσο. Από την άλλη, όσες έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε σχέση με όσες έχουν καθυστερημένη εμμηνόπαυση.

Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι τα συμπτώματα της νόσου σχετίζονται με ορμονικές αλλαγές στον οργανισμό της γυναίκας. Το γιατί αυτό συμβαίνει, είναι ακόμη ασαφές. Τελικός στόχος των επιστημόνων είναι να κατανοήσουν τον εμπλεκόμενο βιολογικό μηχανισμό και έτσι να βρουν ένα φάρμακο που θα «φρενάρει» τη νόσο στις γυναίκες με εμμηνόπαυση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ