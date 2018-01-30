Υποβλήθηκε σε υποχρεωτική στείρωση λόγω νοητικής υστέρησης – 45 χρόνια μετά ζητά δικαίωση

Μια 60χρονη Γιαπωνέζα που υποβλήθηκε υποχρεωτικά σε στείρωση όταν ήταν έφηβη επειδή είναι άτομο με νοητική υστέρηση προσέφυγε σήμερα στη δικαιοσύνη κατά της ιαπωνικής κυβέρνησης, στην πρώτη υπόθεση αυτού του είδους που έρχεται ενώπιον της ιαπωνικής δικαιοσύνης, ζητώντας αποζημίωση επειδή παραβιάστηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματά της.

Βάσει του νόμου περί ευγονικής της Ιαπωνίας ο οποίος ίσχυε από το 1948 ως το 1996, περίπου 25.000 άνθρωποι στειρώθηκαν λόγω νοητικών προβλημάτων ή γενετικών νοσημάτων, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και λεπροί.

Περίπου 16.500 από αυτούς πιστεύεται ότι υποβλήθηκαν στην επέμβαση για την στείρωσή τους χωρίς την συγκατάθεσή τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Mainichi Shimbun, παιδιά ηλικίας 9 ετών υποβάλλονταν σε τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Η 60χρονη Γιαπωνέζα που προσέφυγε σήμερα στη δικαιοσύνη, το όνομα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε, ήταν 15 ετών το 1972, όταν το κράτος την ανάγκασε να υποβληθεί σε στείρωση, μετά τη διάγνωσή της με νοητική υστέρηση.

Αυτή ζητεί στην προσφυγή της, σύμφωνα με τα μμε, αποζημίωση ύψους 11 εκατομμυρίων γεν (περίπου 81.500 ευρώ).

“Ζήσαμε την κόλαση (…)”, δήλωσε η κουνιάδα της. “Εξαιτίας του νόμου αυτού, η αδελφή μου υπέφερε πραγματικά, ζώντας όλη τη ζωή της κρυμμένη”, πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου.

“Θέλαμε να υψώσουμε το ανάστημά μας για να οικοδομηθεί μια κοινωνία στην οποία ακόμη και οι άνθρωποι με αναπηρίες θα μπορούν να έχουν μια χαρούμενη ζωή”, σημείωσε.

Σε ερώτηση που του έγινε για την προσφυγή αυτή, ο υπουργός Υγείας Κατσουνόμπου Κάτο αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι αγνοεί τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Παρόμοιους νόμους περί ευγονικής είχαν και η Γερμανία, η Σουηδία κι άλλες χώρες.

Το 1997, ο σουηδικός Τύπος είχε αποκαλύψει ότι περίπου 60.000 άνθρωποι είχαν υποχρεωθεί σε στείρωση μεταξύ του 1935 και του 1976 στο όνομα της “καθαρότητας” της σκανδιναβικής φυλής. Η υπόθεση αυτή είχε γρήγορα επεκταθεί και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες. Ιστορικοί είχαν εξάλλου αποκαλύψει τότε ότι 11.000 Φινλανδοί, 2.000 Νορβηγοί και εκατοντάδες Δανοί είχαν πέσει θύμα παρόμοιων πρακτικών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ