Περιτριγυρισμένος από επικίνδυνα κουνούπια ο Ντέιβιντ Μπέκαμ σε νέα καμπάνια κατά της ελονοσίας (Video)

Από ένα σμήνος κουνουπιών εμφανίζεται να απειλείται ο David Beckham σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πρόκειται για τη νέα παγκόσμια καμπάνια #MalariaMustDie που μάχεται για την εξάλειψη της ελονοσίας όπου ο πρώην άσσος των γηπέδων πρωταγωνιστεί για καλό σκοπό.

Στο εν λόγω βίντεο, βλέπουμε τον Beckham μέσα σε ένα γυάλινο κουτί που σιγά σιγά μαυρίζει από κουνούπια, με τον ίδιο να εξηγεί ότι παρά το γεγονός ότι κάποιοι ζουν σε μια χώρες όπου η ελονοσία έχει εξαφανιστεί, σε κάποιες άλλες γωνιές του πλανήτη ένα παιδί ανά δύο λεπτά χάνει τη ζωή του από τσίμπημα κουνουπιού, ενώ σχεδόν μισό εκατομμύριο είναι οι νεκροί από τη νόσο κάθε χρόνο.

