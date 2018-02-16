Εμπνευσμένη από τα 80s η νέα συλλογή του Marc Jacobs (Photos)

Ο Marc Jacobs είναι γνωστός για τη δημιουργία κάποιων από των πιο τολμηρών, πολυσυζητημένων και κατά καιρούς αμφιλεγόμενων εμφανίσεων στις επιδείξεις του στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Και αυτή τη σεζόν δεν διαφοροποιήθηκε.

Η συλλογή του για το Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019 που παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τετάρτης ήταν επικεντρωμένη στα ‘80ς αλλά στην τελευταία περίοδο με φούστες μπαλούν, φορέματα από αστραφτερό ταφτά, κοστούμια και τζάκετ με τεράστιους-ώμους, μοτίβα αρλεκίνου, γούνινα πανωφόρια και δερμάτινα παντελόνια σε σχήμα καρότο.

Το σόου ήταν συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων, υπήρχαν δραματικές υπερμεγέθεις εμφανίσεις από την ταινία «Εργαζόμενο Κορίτσι», «social x-rays» του Τομ Γουλφ και δημιουργίες που θύμιζαν εκείνες των σχεδιαστών Bill Blass και Christian Lacroix.

Τα μοντέλα ήταν λαμπερά αλλά όχι σέξι – καλύπτονταν από τα πανέμορφα υφάσματα από το κεφάλι έως τα πόδια.

Ήταν μια συλλογή της υπερβολής, εμπνευσμένη από τα ονόματα της δεκαετίας του 1980 όπως Montana, Mugler, Ungaro και Saint Laurent, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας “The Guardian”. Ό,τι ήταν σήμα κατατεθέν εκείνη την εποχή, ήταν εμφανές και στη συλλογή του Marc Jacobs, οι τονισμένοι ώμοι, οι μεγάλες ζώνες με φιόγκους , τα φαρδιά με πιέτες παντελόνια, γιγάντιες καρφίτσες πέτου σε σχήμα λουλουδιού, μόνο που ο Jacobs δεν εκσυγχρόνισε αυτούς τους αναχρονισμούς. Τους έκανε υπερβολικούς, μεγαλώνοντας τα μεγέθη.

«Δεν υπάρχουν ρούχα εμπνευσμένα από το δρόμο εδώ» είπε ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας πριν την έναρξη του σόου. “Αποχρώσεις πολύτιμων λίθων. Υπέροχα υφάσματα. Μακιγιάζ ματιών και βερνίκια νυχιών ασορτί. Μαλλιά βαμμένα στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Απίστευτα καπέλα από τον Στίβεν Τζόουνς. Αξεσουάρ από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι το κάτω μέρος του ποδιού. Είναι ρούχα πασαρέλας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μετά, αλλά είναι ρούχα πασαρέλας. Αυτό είναι που κάνω. Είμαι πολύ ευτυχής που το κάνω» δήλωσε στο WWD.

Ακτιβιστές για την προστασία των ζώων προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το Park Avenue Armory, όπου διεξαγόταν η επίδειξη μόδας. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με που έγραφαν “Fur Is Dead” (Η Γούνα είναι Νεκρή) και «Φόρα το δικό σου δέρμα» και φώναζαν “Marc Jacobs, βασανιστής ζώων!” .

