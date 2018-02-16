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16.02.2018 14:00

Το βαπόρι απ’ την… Ελλάδα: Βρέθηκαν τριακόσια κιλά κοκαΐνης σε ελληνικό πλοίο στο λιμάνι της Γένοβας

16.02.2018 14:00
Το βαπόρι απ’ την… Ελλάδα: Βρέθηκαν τριακόσια κιλά κοκαΐνης σε ελληνικό πλοίο στο λιμάνι της Γένοβας - Media

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Για «κατάσχεση ρεκόρ» 300 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι της Γένοβας κάνουν λόγο τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την ιταλική αστυνομία και το λιμεναρχείο της Γένοβας και τα ναρκωτικά βρέθηκαν στο ελληνικό εμπορικό πλοίο Dimitris C, το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν ότι τα ναρκωτικά εντόπισαν οι Ουκρανοί ναυτικοί του πλοίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου, μέσα σε μεγάλο δέμα με είκοσι σακούλες κοκαϊνης. Η ελληνική εταιρία Danaos Shipping ζήτησε από Ιταλό δικηγόρο να συνεργασθεί πλήρως, ως αντιπρόσωπός της, με τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το εμπορικό πλοίο, πριν φτάσει στην Γένοβα, είχε περάσει από λιμάνια της Κολομβίας και της Ισπανίας.

Η ανακοίνωση της DANAOS SHIPPING Co Ltd

Ποσότητα «ύποπτης ουσίας» σε πλαστικές σακούλες βρέθηκε στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων DIMITRIS C της εταιρείας DANAOS SHIPPING Co Ltd, μετά από έρευνα που έκανε το πλήρωμα.

Οι συγκεκριμένες σακούλες, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης περιείχαν 300 κιλά κοκαϊνης, παραδόθηκαν από το πλήρωμα του πλοίου στις ιταλικές Αρχές.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η εταιρεία DANAOS SHIPPING Co Ltd αναφέρει τα εξής:

«Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, το πρωί, στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων DIMITRIS C της εταιρείας DANAOS SHIPPING Co Ltd ανακαλύφθηκε από το πλήρωμα ποσότητα ύποπτης ουσίας σε πλαστικές σακούλες.

Το πλοίο, χωρητικότητας 3.430 TEU και με σημαία Μάλτας, βρισκόταν στις προσβάσεις του λιμένος της Γένοβας στα διεθνή ύδατα αναμένοντας τις οδηγίες των ιταλικών Αρχών.

Το ύποπτο εμπόρευμα, το οποίο βρέθηκε κρυμμένο σε δυσπρόσιτο σημείο του καταστρώματος, ανακαλύφθηκε μετά από διεξοδικό έλεγχο που γίνεται από το πλήρωμα, σύμφωνα με την πάγια πολιτική της εταιρείας, πριν τον κατάπλου και μετά τον απόπλου σε λιμάνια που έχουν αυξημένες πιθανότητες διακίνησης ουσιών.

Το γεγονός αναφέρθηκε αμέσως από τον πλοίαρχο στην εταιρεία και στις Αρχές, σύμφωνα και πάλι με την πάγια πολιτική της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων δεν είναι γνωστό ούτε στο πλοίο, ούτε στην εταιρεία διαχείρισης αυτού (εκτός από τις περιπτώσεις “επικίνδυνων αγαθών”, δηλαδή εύφλεκτων, χημικών, εκρηκτικών και του περιεχομένου των container – ψυγείων). Επίσης, η φορτοεκφόρτωση δεν διενεργείται από το πλήρωμα, αλλά από τρίτους, φορτοεκφορτωτές (stevedores), οι οποίοι δεν αποτελούν αρμοδιότητα του πλοίου.

Το πλοίο ευρίσκεται ήδη στον λιμένα της Γένοβας υπό τον έλεγχο των ιταλικών Αρχών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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