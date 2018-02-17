Πώς θα καταλάβετε αν ένα αβγό είναι χαλασμένο χωρίς να το σπάσετε

Τα αβγά είναι από τα τρόφιμα που δεν έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Πως όμως μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα αβγό είναι για κατανάλωση; Ειδικά όταν τα αβγά είναι σπιτικά και όχι αγορασμένα από το super market δεν γράφουν πάνω ημερομηνία λήξης.
Ένας τρόπος είναι να το σπάσω. Στο φρέσκο αβγό ο κρόκος πρέπει να είναι στρόγγυλος, φουσκωτός και τα όρια με το ασπράδι να είναι ξεκάθαρα. Το ασπράδι πρέπει να είναι παχύρευστο και να μην ‘απλώνει’ πολύ.
Αν όμως θέλω να καταλάβω αν μπορώ να το καταναλώσω χωρίς να το σπάσω, υπάρχουν οι εξής τρόποι:
Τα αβγά μπορούν να συντηρηθούν στο ψυγείο για 1-1,5 μήνα και σε θερμοκρασία δωματίου για 1-2 εβδομάδες
Info1: Οι άσπρες κότες κάνουν άσπρα αβγά και οι καφέ κάνουν καφέ αβγά. Το χρώμα των αβγών εξαρτάται γενετικά από την κότα. Τα πράσινα αβγά προέρχονται από μια σπάνια φυλή την Araucana. Παρόλο που θεωρείται ότι τα καφέ αβγά περιέχουν περισσότερα Ω-3 λιπαρά οξέα, στην πραγματικότητα οι διαφορές είναι πολύ μικρές και η θρεπτική αξία είναι ίδια ανεξάρτητα από το χρώμα των αβγών
Info2: Το πεπτικό σύστημα των πουλερικών είναι ίδιο με το αναπαραγωγικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κέλυφος να έχει μικροοργανισμούς όπως σαλμονέλα. Προσοχή στις μικροβιακές μολύνσεις.
Πηγή: geoponoi.gr
