Ο ΕΦΕΤ αποσύρει συσκευασμένο τυρί και φέτα – Διαβάστε ποια είναι τα ανακληθέντα προϊόντα

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Στην ανάκληση συσκευασμένου κατσικίσιου τυριού και τυριού φέτας από την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, κατόπιν διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, διαπίστωσε την εμπορία συσκευασμένου κατσικίσιου τυριού και τυριού φέτας, σε λευκές πλαστικές συσκευασίες των 500 γραμμαρίων σε συνθήκες κενού αέρος, vacuum, με αλλοιώσεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους, γλοιώδους υφής, δυσοσμίας και ανάπτυξη μυκήτων.

Πρόκειται για προϊόντα τα οποία πωλούνται με την εμπορική ονομασία «Κατσικίσιο τυρί ΓΑΛΠΟ των 500 γραμμαρίων, σε λευκή πλαστική συσκευασία vacuum» και Τυρί ΦΕΤΑ ΓΑΛΠΟ των 500 γραμμαρίων, σε λευκή πλαστική συσκευασία vacuum».

Το προϊόντα πωλούνται στα σούπερ μάρκετ LIDL και παράγονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα από την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση συγκεκριμένων παρτίδων από τα ανωτέρω μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση προϊόντα, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.