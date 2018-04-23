Bad News: Βιντεοπαιχνίδι για γκουρού των «fake news»

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«Bad News» λέγεται το δωρεάν διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι το οποίο σχεδίασαν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα μέσα τα οποία «παράγουν» και διανέμουν fake news.

Το βιντεοπαιχνίδι σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία DROG, η οποία εστιάζει στο να εντοπίζει την παραπληροφόρηση και είναι μέρος μελέτης που θα δημοσιευθεί στην Journal of Risk Research.

«Το βιντεοπαιχνίδι “Bad News” παρέχει δυνατότητα αντίστασης στην κακή διαδικτυακή πληροφορία, βάζοντας τους παίκτες στη θέση αυτών που τη γεννούν» σημειώνουν οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Το «Bad News» είναι η προσομοίωση ενός κόσμου, στον οποίο οι παίκτες συναγωνίζονται για να γίνουν «μεγιστάνες της παραπληροφόρησης και των fake news».

Οι παίκτες χρησιμοποιούν λογισμικό το οποίο εκτελεί όλες τις ενέργειες ενός λογαριασμού στο Twitter, δημιουργούν ψεύτικα προφίλ και επινοούν διχαστικές θεωρίες συνωμοσίας, αλλοιώνοντας την αλήθεια. Το ίδιο το παιχνίδι υποδεικνύει πώς να κατασκευάσουμε ένα πιστευτό ψέμα, τρόπους να ξεσηκώσουμε πάθη και δίνει οδηγό βήμα προς βήμα για το πώς θα υποσκάψουμε την αξιοπιστία δικτυακών τόπων που ελέγχουν το αν κάτι έχει συμβεί στα αλήθεια ή όχι καθώς και την αξιοπιστία δημοσιογράφων οι οποίοι ενδέχεται να μας επιτεθούν.

«Η όλη ιδέα είναι ότι, από τη στιγμή που θα δεις τις τακτικές και θα τις έχεις χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι, αρχίζεις και οικοδομείς την αντίστασή σου στα fake news» εξήγησε, στη βρετανική εφημερίδα Guardian, η διευθύντρια του Cambridge Social Decision-Making Lab, Σούζαν βαν ντερ Λίντεν. «Θέλουμε το κοινό να μάθει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αναλαμβάνοντας πλήρως τον ρόλο τους» πρόσθεσε.

Ολοκληρώνεις το παιχνίδι έχοντας επιδόσεις σε έξι κατηγορίες:

«Πλαστοπροσωπία»: Οικοδομείς αξιοπιστία, μιμούμενος τη «βιτρίνα» ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης και ποζάροντας ως προσωπικότητα των μίντια.

«Συναίσθημα»: Τεστάρεις την ικανότητα σου να εκνευρίσεις και να εξαγριώσεις το ακροατήριό σου.

«Πόλωση»: Δημιουργείς memes ή έξυπνους τίτλους ειδήσεων για να προκαλέσεις επίτηδες συζήτηση και να διευρύνεις το χάσμα μεταξύ διαφορετικών πολιτικών ιδεολογιών.

«Συνομωσία»: Κατασκευάζεις ιστορίες που στοχεύουν να διασπείρουν αμφιβολίες για τις επίσημες αφηγήσεις ή θεσμούς.

«Δυσφήμηση»: Επιτίθεσαι σε πραγματικά μέσα ειδησεογραφίας για να εκτρέψεις αλλού την προσοχή στα δικά σου ψέμματα.

«Τρολάρισμα»: Δημιουργείς ένα «δόλωμα» τόσο ισχυρό που θα προκαλέσει την αντίδραση των νομιμοποιημένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, και με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείς τον εαυτό σου.

Στην ερώτηση κατά πόσον η πλήρης συνταγή ανοίγει τις πύλες τις κολάσεως για το ευρύ κοινό – δεδομένης της διάδοσης του πολίτη-δημοσιογράφου εδώ και αρκετά χρόνια – η βαν ντερ Λίντεν απαντά: «Νομίζω ότι αξίζει να πάρουμε το ρίσκο, αν λάβουμε υπόψη πόσους μπορούμε να εκπαιδεύσουμε με αυτό».

Το βιντεοπαιχνίδι είναι κατάλληλο για ηλικίες άνω των 14 χρόνων, η ολοκλήρωσή του απαιτεί 15 έως 20 λεπτά, και μπορεί να παιχτεί δωρεάν σε οποιονδήποτε browser.