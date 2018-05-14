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14.05.2018 16:10

Εργαζόμενοι μετρό: Παρήγγειλαν άρον-άρον ανταλλακτικά για τους συρμούς λόγω της απεργίας μας – Στη Διαύγεια τα έγγραφα

14.05.2018 16:10
Λύθηκε ο «γρίφος» του Μετρό - Πώς θα κινηθεί το ερχόμενο απεργιακό 48ωρο - Media

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Να ικανοποιήσει ένα από τα βασικότερα αιτήματα των εργαζομένων στο Μετρό της Αθήνας έσπευσε η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, υπό την πίεση της 24ωρης απεργίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του σωματείων εργαζομένων στη λειτουργία του Μετρό (ΣΕΛΜΑ) αργά το βράδυ της Κυριακής αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι διαγωνισμοί για την προμήθεια των ανταλλακτικών που απαιτούνται για να τεθούν σταδιακά ξανά σε κυκλοφορία οι 19 συρμοί που βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Αυτοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο έρχονται και υιοθετούν τις ανησυχίες μας», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΣΕΛΜΑ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν υπό την πίεση της απεργιακής κινητοποίησης αφορούν:

«Προμήθεια ψηκτρών για τους συρμούς των Γραμμών 1, 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε».

«Προμήθεια γράσων και λιπαντικών για τους συρμούς, την επιδομή και τον Η/Μ εξοπλισμού της ΣΤΑΣΥ Α.Ε».

«Προμήθεια δίσκων πέδης και δισκοπέδιλων τριβής (τακάκια πέδης) για τους συρμούς των γραμμών 1, 2,3, και ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ AE».

«Προμήθεια εδρών καθισμάτων για τους συρμούς σειράς Ι των Γραμμών 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ AE».

«Προμήθεια διάφορων τύπων ρουλεμάν για τους συρμούς και τον Η/Μ εξοπλισμό των Γραμμών 1, 2, 3 και ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε».

Το ΣΕΛΜΑ καταγγέλλει ότι οι ελλείψεις που εμφανίζονται τακτικά στα ανταλλακτικά, με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα στη συντήρηση του τροχαίου υλικού, εντάσσονται σε ένα σχέδιο απαξίωσης και εν τέλει ιδιωτικοποίησης των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας.  

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