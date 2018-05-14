Προσευχή, μπύρα και προφυλακτικά: Τα παράδοξα του γάμου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Πολυαναμενόμενο γεγονός στη Μεγάλη Βρετανία και αλλού είναι ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ που θα γίνει το Σάββατο 19 Μαΐου στον Πύργο του Ουίνδσορ. Ο συγκεκριμένος γάμος είναι αφορμή για πολλές παράδοξες και απρόβλεπτες πρωτοβουλίες.

Θα παντρευτούν την ίδια ημέρα

«Θα ήθελα πολύ να πω το “ναι” ταυτόχρονα με τη Μέγκαν», δήλωσε στο περιοδικό HarpersBazaar.com η 26χρονη Λούσι Πάρκινσον που θα παντρευτεί τον 30χρονο Άντριου Ντίξον την ίδια ημέρα. Η μελλόνυμφη δηλώνει ότι ανυπομονεί να δει το νυφικό της Μέγκαν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί, σε αυτό το σημείο, την πρώην ηθοποιό, το νυφικό της οποίας έραψε διάσημος σχεδιαστής

Στο αυτοκίνητο με τη Μέγκαν και τον Χάρι

Η αυτοκινητοβιομηχανία Mini σχεδίασε μια ιδιαίτερη εκδοχή του εμβληματικού μικρού μοντέλου της, στη σκεπή του οποίου απεικονίζονται οι σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. «Η Μέγκαν αγαπά τον Χάρι” και “Αγάπη είναι το μόνο που χρειάζεστε» αναγράφεται πάνω στο ντουλαπάκι στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο θα βγει στο σφυρί και τα χρήματα από τη δημοπρασία θα δοθούν σε οργάνωση την οποία υποστηρίζει το ζευγάρι.

Βασιλικές διακοπές

Θέλετε να ξέρετε τα πάντα για τον γάμο και τη βασιλική οικογένεια; Αντί ποσού 2.500 στερλινών (σχεδόν 2.800 ευρώ) ταξιδιωτικό γραφείο προτείνει οκταήμερη διαμονή που περιλαμβάνει την επίσκεψη σε εμβληματικούς χώρους της βρετανικής μοναρχίας, συναντήσεις με πολλούς ειδικούς του οίκου των Ουίνδσορ και μια γιορτή την ημέρα του γάμου με συμμετοχή στο λαϊκό γλέντι και στους πανηγυρισμούς.

Μια προσευχή για το ζευγάρι

«Θεέ της αγάπης, δώσε την ευλογία σου στον Χάρι και στη Μέγκαν, να ζήσουν και να μεγαλώσουν μέσα στην αγάπη σου»: η Αγγλικανική Εκκλησία συνέθεσε μια προσευχή με εννέα στίχους προς τιμήν των δυο ερωτευμένων. Ο πνευματικός ηγέτης των πιστών της Αγγλικανικής Εκκλησίας Τζάστιν Ουέλμπι, αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, θα τελέσει τον γάμο.

Μια ταινία κιόλας

Το αμερικανικό δίκτυο Lifetime θα μεταδώσει την Κυριακή την ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Μέγκαν: βασιλικό ρομάντζο», τίτλος που εμπνέεται από την καλτ κωμωδία του 1989 «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Γεμάτη ευγενή αισθήματα, η ταινία διηγείται την ιστορία αγάπης των δύο μελλόνυμφων και θέλει τον πρίγκιπα Χάρι, που θα παντρευτεί μια Αμερικανίδα διαζευγμένη να φωνάζει «Αυτή με κάνει ευτυχισμένο, λοιπόν στο διάβολο οι παραδόσεις». Τη Μέγκαν υποδύεται η Παρίζα Φιτς-Χένλεϊ, η οποία παίζει σε αρκετές σειρές του δικτύου Netflix και τον Χάρι υποδύεται ο Μάρεϊ Φρέιζερ, ο οποίος εμφανίζεται στην τηλεοπτική σειρά «Victoria», που αναφέρεται στη βασίλισσα Βικτωρία.

Ένας γάμος με όλες τις σάλτσες

Συμπεριλαμβανομένης της σόγιας, η οποία δίνει ιδιαίτερη γεύση στην σπεσιαλιτέ «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Μέγκαν», ένα πιάτο σούσι με τόνο και σολομό, το οποίο προτείνει αλυσίδα βρετανικών εστιατορίων. Σε ένα άλλο είδος, ζαχαροπλαστείο στο Λονδίνο ετοίμασε μια ποικιλία με γλυκίσματα που εμπνέονται από το βασιλικό γάμο, αρχίζοντας από τα καπκέικ — τυπική αμερικανική σπεσιαλιτέ– η επιφάνεια των οποίων στολίζεται με γλάσο στα χρώματα της αμερικανικής και της βρετανικής σημαίας. Όσον αφορά το αλκοόλ, βρετανική ζυθοποιία παρασκεύασε μια μπύρα που συνδυάζει έξυπνα αμερικανικό και βρετανικό λυκίσκο, με ένα τσίμπημα μαγιάς σαμπάνιας.

Συμβουλές στη μελλόνυμφη

«Πιείτε τζιν», «Αυτοσαρκαστείτε»: είναι μερικές συμβουλές από Βρετανό αρθρογράφο του αμερικανικού περιοδικού The Weekly Standard που νοιάζεται για την επιτυχή ενσωμάτωση της 36χρονης Μαρκλ, η οποία κατάγεται από την Καλιφόρνια, στη λονδρέζικη κοινωνία. «Όσο για την προφορά σας, μπορείτε να την κρατήσετε. Εμείς αγαπάμε τους Αμερικανούς. Είχαμε ενοχληθεί όταν η Μαντόνα είχε προσποιηθεί τη Βρετανίδα».

Για μια βασιλική ευχαρίστηση

«Στιλάτα και άνετα», κατασκευασμένα από «εξαιρετικό λάτεξ και με ηδονικά λιπαντικά», τα προφυλακτικά της εταιρείας «Κοσμήματα του Στέμματος» υπόσχονται ότι είναι οι απαράμιλλοι σύντροφοι μιας ολονύχτιας απόλαυσης. Εκτός του ότι ενισχύουν το εθνικό αίσθημα κυρίως στη Βρετανία και στις ΗΠΑ, καθώς το κουτί τους όταν είναι ανοικτό ηχεί τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Το εν λόγω «αναμνηστικό του βασιλικού γάμου» περιέχεται σε κουτί, την επιφάνεια του οποίου στολίζει το πορτρέτο της Μέγκαν και του Χάρι με τη λεζάντα «ο πρίγκιπας σου θα έρθει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ