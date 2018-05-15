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15.05.2018 20:46

Ανακαλύφθηκε άγνωστος πίνακας του Ρέμπραντ – Πόσο αγοράστηκε σε δημοπρασία

15.05.2018 20:46
Ανακαλύφθηκε άγνωστος πίνακας του Ρέμπραντ – Πόσο αγοράστηκε σε δημοπρασία - Media

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Ένας Ολλανδός έμπορος τέχνης ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα έργο του Ρέμπραντ, έναν πίνακα που αγόρασε πριν από 18 μήνες σε δημοπρασία στο Λονδίνο έναντι του ευτελούς ποσού των 148.000 ευρώ.

Το “Πορτρέτο νέου άνδρα”, που φιλοτεχνήθηκε πιθανότατα γύρω στο 1634, μπορεί να αξίζει πολλά εκατομμύρια. Είναι το πρώτο άγνωστο έργο του κορυφαίου Ολλανδού ζωγράφου που ανακαλύπτεται εδώ και πάνω από 40 χρόνια.

Ο έμπορος τέχνης Γιαν Σιξ τον αγόρασε το 2016 σε δημοπρασία του οίκου Christie’s. “Όταν είδε το έργο, αμέσως κατάλαβε ότι επρόκειτο για Ρέμπραντ”, εξήγησε η Ρόνιτ Πάλας, η εκπρόσωπος του Σιξ. “Γνωρίζει πολύ καλά τον ζωγράφο και επί χρόνια έκανε έρευνες για αυτόν. Ήταν λοιπόν απίστευτα ενθουσιασμένος αλλά φοβόταν κιόλας ότι όλοι θα καταλάβαιναν σε τι κατάσταση βρισκόταν”, πρόσθεσε.

Ο πίνακας έχει ήδη πιστοποιηθεί και από άλλους ιστορικούς τέχνης, μεταξύ των οποίων και από τον Ερνστ φαν ντε Βέτερινγκ, που θεωρείται κορυφαίος ειδικός στον τομέα του.

Το έργο δεν φέρει ούτε υπογραφή, ούτε ημερομηνία. Η ιστορία του παραμένει άγνωστη. Πριν πουληθεί ανήκε σε μια οικογένεια Βρετανών αριστοκρατών επί περισσότερες από έξι γενιές.

Το πορτρέτο εικονίζει έναν νεαρό άνδρα που φοράει σκούρο μανδύα και λευκό δαντελένιο γιακά. Θα εκτεθεί από αύριο και για έναν μήνα στο Μουσείο Ερμιτάζ του Άμστερνταμ. Ο δαντελένιος γιακάς θυμίζει παρόμοιους που είχε ζωγραφίσει ο Ρέμπραντ, όπως για παράδειγμα εκείνους στα πορτρέτα των νεώνυμφων Μάρτεν Σούλμανς και Οπγιετ Κόπιτ. Οι πίνακες αυτοί ανήκαν στην οικογένεια Ρότσιλντα και το 2015 αγοράστηκαν από κοινού από την Ολλανδία και τη Γαλλία έναντι 160 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πίνακας ίσως αποτελεί μέρος ενός άλλου “διπλού” πορτρέτου αλλά θα χρειαστεί μια πιο εκτεταμένη έρευνα για να λυθεί το μυστήριο, εξήγησε η Πάλας.

Ο Γιαν Σιξ, που έχει γράψει και ένα βιβλίο για την ανακάλυψή του, σκοπεύει να πουλήσει τον πίνακα μετά την έκθεση στο Άμστερνταμ. Η εκπρόσωπος απέφυγε να εκτιμήσει την αξία του, λέγοντας μόνο ότι πιθανότατα θα πιάσει “περισσότερα από 147.000 ευρώ”.

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