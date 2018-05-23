search
23.05.2018 16:06

Ένοχοι οι 8 μετανάστες της Πέτρου Ράλλη – Κατηγορούνταν για «στάση» ενώ βίντεο κατέγραψε ξυλοδαρμό από αστυνομικούς

Ένοχοι κρίθηκαν οι 8 μετανάστες που κατηγορούνταν για «στάση» και «επίθεση με αυτοσχέδια όπλα» κατά αστυνομικών στα κρατητήρια αλλοδαπών της ΕΛΑΣ, στην Πέτρου Ράλλη, στις 31 Μαΐου του 2017.

Στους 7 από τους 8 επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 1 μήνα, ενώ στον όγδοο 3ετών και 2 μηνών, με τριετή αναστολή και τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της αρωγής από κοινωνικό επιτηρητή.

Η υπόθεση των «8» είχε πυροδοτήσει ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης καθώς, μαζί με την υπόθεση των προσφύγων που συνελήφθησαν μετά την εξέγερση στη Μόρια, φορτώθηκαν με βαριές κατηγορίες ενώ, βάσει φωτογραφικών ντοκουμέντων και βίντεο, βρίσκονταν μάλλον από την πλευρά του θύματος παρά του θύτη.

Συγκεκριμένα για την υπόθεση της Πέτρου Ράλλη, πριν λίγες εβδομάδες είχε δοθεί στη δημοσιότητα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας των κρατητηρίων που γεννούσε σοβαρά ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια της «στάσης» των μεταναστών, καθώς το μόνο που καταγράφεται είναι ξυλοδαρμός μεταναστών από αστυνομικούς.

