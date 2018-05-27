Καρκίνος στο πάγκρεας: Ένας στους τρεις αγνοεί αυτά τα «αθώα» σημάδια

Ένας στους τρεις ενήλικες θα αγνοήσει πιθανά συμπτώματα του καρκίνου στο πάγκρεας, σύμφωνα με έρευνα βρετανικού φιλανθρωπικού οργανισμού υγείας.

Καρκίνος στο πάγκρεας – Ο πόνος στο στομάχι, η δυσπεψία, η ανεξήγητη απώλεια βάρους και τα κόπρανα που επιπλέουν αντί να βυθίζονται στο τουαλέτα μπορεί να είναι προειδοποιητικά σημάδια της δυνητικά θανατηφόρας νόσου, ανέφερε ο οργανισμός Pancreatic Cancer UK.

Η έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση ζωών.

Άγνοια για κάποια πρώιμα, αλλά βασικά σημάδια του καρκίνου στο πάγκρεας

Σε μια δημοσκόπηση του εν λόγω οργανισμού βρέθηκε, ότι το 35% των ενηλίκων δεν θα ανησυχούσαν εάν παρουσίαζαν μερικά από τα σημάδια της νόσου, όπως ο πόνος στο στομάχι, η δυσπεψία, η ανεξήγητη απώλεια βάρους και η αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου.

Η έρευνα έγινε σε περισσότερους από 4.000 ενήλικες. Κυκλοφόρησε τώρα για να σηματοδοτήσει την έναρξη του μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του παγκρέατος. Οι ενδείξεις είναι ανησυχητικές: Οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται πόσο σοβαρός είναι ο καρκίνος στο πάγκρεας.

Καρκίνος στο πάγκρεας: Γνωρίστε τα σημάδια

Επί του παρόντος, μόλις περίπου το 10% όσων διαγιγνώσκονται με την πάθηση επιβιώνει πέραν των πέντε ετών.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς διαγιγνώσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν οι θεραπευτικές επιλογές είναι πολύ περιορισμένες.

Ο Alex Ford, διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Pancreatic Cancer UK, δήλωσε: «Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να πανικοβληθούν εάν έχουν κάποια ή όλα αυτά τα συμπτώματα, επειδή οι περισσότεροι δεν θα έχουν καρκίνο του παγκρέατος. Αλλά είναι ζωτικής σημασίας να μάθουν περισσότερα για αυτή την ασθένεια και να μιλήσουν στον γιατρό τους εάν έχουν κάποιες ανησυχίες. Όσο πιο νωρίς εντοπιστεί ο καρκίνος στο πάγκρεας, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορεί να χειρουργηθεί. Και αυτό είναι μία θεραπεία που μπορεί να σώσει ζωές».

Τα συνήθη συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος περιλαμβάνουν:

Πόνο στο στομάχι και στην πλάτη

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Δυσπεψία

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων και κοπράνων που επιπλέουν αντί να βυθίζονται στην τουαλέτα.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Απώλεια της όρεξης

Ίκτερος (κίτρινο δέρμα, ή μάτια, ή και φαγούρα στο δέρμα)

Αίσθημα σαν να είστε άρρωστοι

Δυσκολία στην κατάποση

Πρόσφατα διαγνωσμένος διαβήτης

Πηγή: iatropedia.gr