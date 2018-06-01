Κρήτη: Μυστήριο με πουλί που θύμιζε… Τζουράσικ Παρκ – Οι φωτογραφίες που αναστάτωσαν το διαδίκτυο (Photo) 

Το γύρου του Διαδικτύου κάνουν οι φωτογραφίες από ένα πουλί στην Κρήτη. Oι φωτογραφίες από την Ιεράπετρα ανέβηκαν στη σελίδα ΜΕΤΕΩΚΡΗΤΕΣ στο Facebook και όπως έγραψε ο διαχειριστής της σελίδας το πουλί που αντίκρισε, «ήταν ένα…πλάσμα που έμοιαζε με πουλί αλλά δεν ήταν κιόλας».

Η φωτογραφία, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την περιέργεια πολλών, που έσπευσαν να μιλήσουν ακόμα και για πτερόσαυρο Τζουράσικ Παρκ. Σύμφωνα με το cretalive.gr ένας γνώστης είπε ότι πιθανότατα πρόκειται για ερωδιό, ο λεγόμενος και “σταχτοτσικνιάς” που ενδημεί στην περιοχή.

Τη …φυσιολογική μορφή του πουλιού ήρθαν να καταδείξουν νέες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στη συνέχεια!