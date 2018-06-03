Δίαιτα: Καλύτερο αδυνάτισμα αν βάζετε και αυτό το μπαχαρικό

Οι περισσότεροι από εμάς κάνουν μεγάλες “θυσίες” για να χάσουν τα περιττά κιλά, ειδικά την περίοδο πριν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και το μαγιό, που… δεν συγχωρεί τίποτα!

Έτσι, το πιο πιθανό είναι ότι κι εσείς ακολουθείτε κάποια δίαιτα που θα σας βοηθήσει στο αδυνάτισμα. Στην προσπάθειά σας αυτή, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα μπαχαρικό, που θα γίνει ο καλύτερος “φίλος” σας!

Αυτό το μπαχαρικό για πιο εύκολο αδυνάτισμα είναι το κύμινο!

Έρευνα από το πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών Shahid Sadoughi στο Ιράν, έδειξε ότι το κύμινο όχι μόνο μπορεί να βοηθήσει το άτομο να κάψει μέχρι και 3 φορές περισσότερο λίπος, αλλά μειώνει με φυσικό τρόπο το επίπεδο κακής χοληστερόλης στο αίμα.

Για τις ανάγκες της έρευνας οι επιστήμονες εξέτασαν τις περιπτώσεις 88 υπέρβαρων ή παχύσαρκων γυναικών που ήταν σε διαδικασία για αδυνάτισμα, τις οποίες χώρισαν σε 2 ομάδες. Και οι δύο ομάδες ακολούθησαν ισορροπημένη διατροφή και μείωσαν τις θερμίδες που κατανάλωναν καθημερινά κατά 500. Αλλά τα μέλη της 2ης ομάδας, εκτός από αυτό, είχαν οδηγία να καταναλώνουν 3γρ κύμινο ανακατεμένο μέσα σε 140γρ γιαούρτι καθημερινά (η 1η ομάδα έτρωγε το γιαούρτι σκέτο).

Διαπίστωσαν ότι μετά από 3 μήνες προσπάθειας για αδυνάτισμα, οι γυναίκες που κατανάλωναν και κύμινο έχασαν 3 φορές περισσότερο ποσοστό λίπους.

Επίσης, υπήρχαν και άλλα οφέλη. Τα μέλη της 2ης ομάδας μείωσαν κατά 23 μονάδες τα τριγλυκερίδια στο αίμα τους, ενώ οι γυναίκες στην 1η ομάδα μόλις 5 μονάδες. Το ίδιο συνέβη και με την “κακή” χοληστερόλη (LDL), η οποία μειώθηκε κατά μέσο όρο σχεδόν 10 μονάδες στα μέλη της 2ης ομάδας, έναντι μόλις 0,5 μονάδας στα μέλη της 1ης ομάδας.

Πηγή: iatropedia