Νίκη των εργατών της COSCO – Δεσμεύσεις για Συλλογική Σύμβαση και Βαρέα και Ανθυγιεινά

Μία πρώτη μεγάλη νίκη πέτυχαν οι εργάτες της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, με τις αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις στις οποίες προχώρησαν την τελευταία εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, μετά την καθολική συμμετοχή στην απεργία που προκηρύχτηκε για την Τετάρτη 6 Ιουνίου, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ με τον υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή, αντιπροσωπεία του υπουργείου Εργασίας και αντιπροσώπων των εργολαβικών εταιρειών της COSCO.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η άμεση διευθέτηση της ένταξης των λιμενεργατών στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και της υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Οι διαβουλεύσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 12 Ιουνίου στις 12:30 παρουσία όλων των πλευρών.

Οι εργαζόμενοι, μετά τη θετική αυτή εξέλιξη, αποφάσισαν την αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης.

«Η μεγάλη απεργιακή μάχη που δώσαμε όλες αυτές τις μέρες δείχνει την μεγάλη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι όταν είναι ενωμένοι και συσπειρωμένοι γύρω από το σωματείο μας», τονίζεται σε ανακοίνωση του ΕΝΕΔΕΠ, που ξεκαθαρίζει ότι «είμαστε σε ετοιμότητα να απαντήσουμε εάν δεν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις».