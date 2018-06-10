Δίαιτα του αυγού: Είναι ασφαλής για την υγεία; – Πώς γίνεται – Πόσο αποτελεσματική είναι

Η δίαιτα του αυγού είναι μια υψηλή σε πρωτεΐνες και χαμηλή σε υδατάνθρακες διατροφή. Είναι επίσης χαμηλή σε θερμίδες.

Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η δίαιτα του αυγού βασίζεται… στα αυγά! Αυτά αποτελούν μια από τις κύριες πηγές πρωτεϊνών της. Σε ορισμένες εκδόσεις της εν λόγω διατροφής, τα αυγά είναι το μοναδικό φαγητό που καταναλώνεται!

Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε αν αυτή η δίαιτα του αυγού έχει οποιαδήποτε πραγματικά οφέλη και αν είναι υγιεινή και ασφαλής να την δοκιμάσετε.

Δίαιτα του αυγού: Πρόγραμμα διατροφής

Υπάρχουν διάφορες διαφορετικές εκδοχές της δίαιτας αυγών. Σε κάθε μία τα αυγά είναι η κύρια πηγή πρωτεΐνης. Οι αμυλούχοι υδατάνθρακες, όπως οι πατάτες, το ρύζι και το ψωμί δεν επιτρέπονται. Τα γλυκά και τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη εξαλείφονται επίσης από τη διατροφή.

Νερό και ποτά μηδενικών θερμίδων επιτρέπονται σε όλες τις εκδόσεις της διατροφής αυγών. Η ακριβής ποσότητα θερμίδων και μερίδων που συνιστώνται στην δίαιτα του αυγού ποικίλλει ανάλογα με το φύλο, το ύψος και το επίπεδο δραστηριότητας ενός ατόμου. Τα αυγά που είναι βρασμένα, ή poached (ποσέ), ή ομελέτα, αρκεί να μην παρασκευάζονται με βούτυρο, ή λάδι.

Οι κύριες εκδοχές της δίαιτας αυγών περιλαμβάνουν:

Παραδοσιακή δίαιτα του αυγού

Εδώ επιτρέπονται πρωτεΐνες από άλλες πηγές. Είναι η πιο δημοφιλής έκδοση και είναι παρόμοια με άλλες δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες.

Η άπαχη πρωτεΐνη και τα λαχανικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, όπως το καλαμπόκι, το μπρόκολο και το σπανάκι επιτρέπονται. Τα φρούτα περιορίζονται συνήθως σε 1 ή 2 μερίδες την ημέρα.

Οι υδατάνθρακες, όπως τα ζυμαρικά, το ψωμί και το ρύζι, απαγορεύονται.

Ένα παράδειγμα ενός διατροφικού πλάνου είναι κάπως έτσι:

Πρωινό: Δύο αυγά και λαχανικά χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες.

Μεσημεριανό: Άπαχη πρωτεΐνη με πράσινη σαλάτα.

Δείπνο: Αυγά, ή άπαχη πρωτεΐνη και λαχανικά χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες.

Δίαιτα του αυγού με γκρέιπφρουτ

Εδώ το άτομο ακολουθεί τις ίδιες οδηγίες για χαμηλούς υδατάνθρακες και πολλές πρωτεΐνες, όπως παραπάνω. Αλλά τρώνε επίσης μισό γκρέιπφρουτ με κάθε γεύμα.

Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου διατροφικού πλάνου μπορεί να περιλαμβάνει:

Πρωινό: Δύο αυγά και μισό γκρέιπφρουτ.

Μεσημεριανό: Μια μερίδα άπαχης πρωτεΐνης με σπανάκι και μισό γκρέιπφρουτ.

Δείπνο: Μια μερίδα άπαχης πρωτεΐνης, όπως ψάρια ή αυγά, με μισό γκρέιπφρουτ.

Η… ακραία δίαιτα του αυγού

Σε αυτή την έκδοση επιτρέπονται μόνο αυγά και νερό σε κάθε γεύμα! Είναι πολύ αυστηρή και πιθανότατα δύσκολη για τους περισσότερους ανθρώπους να την ακολουθήσουν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Τρώγοντας ένα μόνο είδος τροφής δεν είναι ένας ασφαλής τρόπος για να χάσετε βάρος. Η υπερβολική έκδοση της εν λόγω διατροφής αυγών δεν συνιστάται και μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ανεπάρκειες.

Δίαιτα του αυγού: Είναι αποτελεσματική;

Όλες οι εκδόσεις της έχουν ως αποτέλεσμα την κατανάλωση λιγότερων θερμίδων, οπότε μοιάζει αποτελεσματική για την απώλεια βάρους βραχυπρόθεσμα. Η διατροφή είναι υψηλή σε πρωτεΐνες, η οποία έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην απώλεια βάρους.

Σε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, αποδείχτηκε ότι μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες βοήθησε τους συμμετέχοντες να αισθάνονται πλήρεις και να χάσουν βάρος. Τα αυγά είναι επίσης μια καλή πηγή πρωτεΐνης και περιέχουν σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα, όπως η βιταμίνη Β-12, η βιταμίνη D και ο σίδηρος.

Αν και τα αυγά περιέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και μπορεί να δείτε απώλεια βάρους, η δίαιτα του αυγού δεν είναι η σωστή προσέγγιση για να χάσετε κιλά και να μην τα ξαναπάρετε. Ακόμα κι αν ένα άτομο χάσει βάρος, είναι απίθανο να διατηρήσει μια τέτοια αυστηρή δίαιτα μακροπρόθεσμα, οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα ξαναπάρει τα χαμένα κιλά. Επίσης, η δίαιτα του αυγού μπορεί να σας κουρασμένους και υποτονικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω των περιορισμών σε υδατάνθρακες.

Δίαιτα του αυγού: Είναι ασφαλής για την υγεία σας;

Τα αυγά μπορούν να είναι μια υγιής πηγή πρωτεΐνης, όταν καταναλώνονται με μέτρο, αλλά είναι επίσης υψηλής περιεκτικότητας σε χοληστερόλη. Ορισμένες έρευνες έδειξαν ότι η κατανάλωση αυγών σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ορισμένων ιατρικών καταστάσεων. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση περισσότερων από 6 αυγών την εβδομάδα αύξησε τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας κατά 30% στους άνδρες, αλλά όχι στις γυναίκες.

Στην ίδια μελέτη αναφέρεται, ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες, που κατανάλωναν 6 αυγά ή λιγότερο την εβδομάδα δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, ή καρδιακής ανεπάρκειας. Ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο περιλαμβάνει ρήξη αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο.

Η ασφάλεια της εν λόγω διατροφής εξαρτάται από την “έκδοση” που ακολουθείται. Η κατανάλωση μόνο αυγών σε κάθε γεύμα δεν είναι μια ισορροπημένη διατροφή και δεν είναι ασφαλής, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ανεπάρκειες. Επίσης, τα αυγά δεν περιέχουν καμία ίνα. Η κατανάλωση μόνο αυγών μπορεί να διαταράξει την σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα.

Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες μπορεί επίσης να προκαλέσουν ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως κόπωση, πονοκεφάλους και ναυτία. Σε κάποιους μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστη αναπνοή, μυϊκές κράμπες και πεπτικά προβλήματα.

Συμπέρασμα

Η δίαιτα του αυγού είναι απλώς ακόμα μια “μόδα” διατροφικής μανίας. Αν και τα αυγά μπορούν να είναι μια υγιεινή πηγή πρωτεΐνης, δεν πρέπει να είναι η μοναδική τροφή για κανένα άτομο. Αν και αρχικά πιθανότατα θα χάσετε βάρος, η εν λόγω διατροφή δεν είναι ούτε ισορροπημένη, ούτε ασφαλής τρόπος να χάσετε κιλά μακροπρόθεσμα. Αν και η παραδοσιακή δίαιτα του αυγού επιτρέπει και άλλες πηγές άπαχων πρωτεϊνών και λαχανικών, είναι επίσης περιοριστική και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, είναι δύσκολο να μείνουν πιστοί στις προσταγές της εν λόγω διατροφής. Όταν επιστρέψουν στις παλιές τους διατροφικές συνήθειες, πιθανότατα θα ανακτήσουν το βάρος που έχουν χάσει.

Συμπερασματικά, υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να χάσετε βάρος από τη δίαιτα του αυγού. Η πραγματοποίηση βιώσιμων αλλαγών, όπως:

ο περιορισμός των επεξεργασμένων τροφών

η μείωση της πρόσληψης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων και

η κατανάλωση περισσότερων φρέσκων φρούτων και λαχανικών

μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να διατηρήσει ένα υγιές βάρος με την πάροδο του χρόνου.