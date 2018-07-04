Ποιες τροφές κάνουν αποτοξίνωση στο πάγκρεας!

Το πάγκρεας διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην πέψη. Όταν οι τροφές μεταφέρονται από το στομάχι σας στο λεπτό έντερο, αναμιγνύονται με πεπτικά ένζυμα από το πάγκρεας που εξουδετερώνουν τα οξέα του στομάχου, εμποδίζοντας να δημιουργηθεί βλάβη στο έντερο. Αυτά τα ένζυμα διασπούν επίσης τις τροφές, έτσι ώστε να μπορούν να απορροφηθούν από το σώμα σας.

Το πάγκρεας παράγει ινσουλίνη, η οποία μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Επίσης, επιτρέπει στο σώμα σας να αποθηκεύει ενέργεια από την τροφή για μελλοντική χρήση.

Τρώγοντας τις σωστές τροφές μπορείτε να αποτοξινώσετε και να θεραπεύσετε το πάγκρεας. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να αποφύγετε την εκδήλωση παγκρεατίτιδας, μιας επώδυνης φλεγμονής του παγκρέατος.

Με ποιες τροφές θα αποτοξινώσετε το πάγκρεας

Βατόμουρα και κεράσια: Είναι και τα δύο καλές πηγές αντιοξειδωτικών, τα οποία βοηθούν την πρόληψη της καταστροφής των κυττάρων.

Μπρόκολο: Το μπρόκολο και άλλα σταυρανθή λαχανικά, όπως τα λαχανάκια Βρυξελλών, το λάχανο και το κουνουπίδι περιέχουν ισχυρές χημικές ουσίες που μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη του καρκίνου.

Σκόρδο: Το σκόρδο μαζί με τα κρεμμύδια είναι καλές πηγές θρεπτικών συστατικών που είναι ευεργετικά για την υγεία του παγκρέατος και για την πρόληψη του καρκίνου.

Κόκκινα σταφύλια: Είναι μια καλή πηγή ρεσβερατρόλης, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού. Αποφύγετε το κόκκινο κρασί, αν έχετε παγκρεατίτιδα, και προτιμήστε μια χούφτα κόκκινα σταφύλια αντ’ αυτού.

Σπανάκι: Το σπανάκι είναι καλή πηγή σιδήρου και βιταμίνης Β. Είναι δύο από τα οποία πιο σημαντικά συστατικά για το πάγκρεας. Άλλα φυλλώδη λαχανικά, όπως το λάχανο, η μουστάρδα και το σέσκουλο είναι επίσης ευεργετικά για το πάγκρεας.

Γλυκοπατάτες: Οι γλυκοπατάτες μαζί με άλλα λαχανικά που έχουν πορτοκαλί και κίτρινο χρώμα, όπως τα καρότα, το καλαμπόκι και η κολοκύθα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι ευεργετικά για το πάγκρεας και μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη του καρκίνου.

Τόφου: Είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών με χαμηλά λιπαρά. Χρειάζεστε, μεν, πρωτεΐνη στη διατροφή σας για την επούλωση πληγών, αλλά η υπερβολική κατανάλωση λίπους θα επιδεινώσει τα προβλήματα στο πάγκρεας.

Σούπα λαχανικών με ντομάτα: Οι ντομάτες είναι μια καλή πηγή βιταμίνης C και αντιοξειδωτικών. Τα λαχανικά περιέχουν επίσης αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά, ενώ η σούπα σας παρέχει επιπλέον υγρά για την αποτοξίνωση του παγκρέατος.

Πηγή: iatropedia