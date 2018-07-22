search
22.07.2018

Τι πρέπει να προσέχετε όταν αγοράζετε γάλα

22.07.2018 10:08
Τι πρέπει να προσέχετε όταν αγοράζετε γάλα - Media

 

Μερικά από τα νέα είδη γάλακτος που βρίσκονται πλέον στα ψυγεία των περισσότερων σούπερ μάρκετ, είναι  το γάλα σόγιας, το γάλα αμυγδάλου, το γάλα ρυζιού, το γάλα καρύδας και προσφάτως έχει κάνει δυναμική επάνοδο το γάλα γαϊδάρας. 

Για να επιλέξουμε το είδος γάλακτος που θα καταναλώσουμε, θα πρέπει  αρχικά να εξετάσουμε την περιεκτικότητα του σε πρωτεΐνες. Ενδεικτικά, θα δώσουμε κάποιες πληροφορίες για μερικά είδη γάλακτος.

Ένα ποτήρι αγελαδινό γάλα έχει πλούσια θρεπτική αξία, εφόσον περιέχει αρκετό ασβέστιο, βιταμίνη Β12, κάλιο και βιταμίνη D. Περιέχει ακόμη 12 γραμμάρια λακτόζης, ένα φυσικό σάκχαρο, το οποίο όμως εμφανίζει ενοχλητικά αλλά όχι επικίνδυνα συμπτώματα ( πρήξιμο και φούσκωμα) σε άτομα που παρουσιάζουν δυσανεξία στη λακτόζη.

Το γάλα σόγιας είναι το μόνο μη ζωικής προέλευσης που περιέχει ίση ποσότητα πρωτεΐνης με το αγελαδινό.  (8 gr ανά φλιτζάνι).  Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη στην πρωινή μας διατροφή για να πάρουμε ενέργεια και να λειτουργεί καλά ο μεταβολισμός μας.  

Το γάλα αμυγδάλου, από ωμά αμύγδαλα και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, αποτελεί σημαντική πηγή ασβεστίου και βιταμίνης Ε.. Χωνεύεται εύκολα, εφόσον δεν περιέχει κορεσμένα λιπαρά και λακτόζη, έχει  ήπια και  ελαφρώς γλυκιά γεύση, μπορεί να αντικαταστήσει το αγελαδινό γάλα στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, και το σπουδαιότερο μπορεί να παρασκευαστεί και στο σπίτι.

Το γάλα γαϊδάρας τέλος, ήταν γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων για τις θεραπευτικές  και ευεργετικές του ιδιότητες. Το χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο για διάφορες ασθένειες ((φλεγμονές, ψωρίαση, άσθμα, εκζέματα κ. α) αλλά και ως καλλυντικό περιποίησης του δέρματος. Δεν διαφέρει γευστικά από το αγελαδινό, έχει συστατικά παρόμοια με αυτά του ανθρώπινου γάλακτος, είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, Β, D και Ε, περιέχει εξαιρετικό ποσοστό ανοσοφαιρίνης, μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο, φώσφορο, ψευδάργυρο, χαμηλή ποσότητα λιπαρών, μόλις 1% και χάρη στην υψηλή του σύσταση σε πρωτεΐνες και αμινοξέα, ενισχύεται η ενυδατική κατάσταση του δέρματος και η φυσική άμυνα κατά της αφυδάτωσης. 

Πηγή: itrofi.gr

