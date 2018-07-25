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25.07.2018 13:51

Θρήνος στη Fiat: Πέθανε ο Σέρτζιο Μαρκιόνε

25.07.2018 13:51
Θρήνος στη Fiat: Πέθανε ο Σέρτζιο Μαρκιόνε - Media

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Ο Ιταλο-καναδός Σέρτζιο Μαρκιόνε, εμβληματικός διευθυντής της Fiat Chrysler επί 14 χρόνια, πέθανε σε ηλικία 66 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η Exor, η holding της οικογένειας Ανιέλι, της ιστορικής ιδιοκτήτριας της αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat.
 
Στη Ρώμη, η Βουλή των Αντιπροσώπων τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μαρκιόνε.
 
“Με βαθύτατη θλίψη η Exor πληροφορήθηκε τον θάνατο του Σέρτζιο Μαρκιόνε. Δυστυχώς αυτό που φοβόμασταν συνέβη. Ο φίλος Σέρτζιο Μαρκιόνε πέθανε”, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Exor και πρόεδρος της Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Τζον Ελκαν, εγγονός του Τζιάνι Ανιέλι, της ιστορικής μορφής της Fiat. Ο Ελκαν εξήρε “τις ανθρωπιστικές αξίες, την υπευθυνότητα και το ηθικό ανάστημα (του εκλιπόντα), αρχές τις οποίες πάντα υποστήριζε πιστά”.
 
Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο μετά την απρόσμενη επιδείνωση της υγείας του, ο Μαρκιόνε αντικαταστάθηκε στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Fiat Chrysler και της Ferrari. Ο Μάικ Μάνλεϊ της Jeep και ο Λουίς Κάρεϊ Καμιλέρι της Philip Morris ορίστηκαν αντίστοιχα να τον διαδεχτούν.
 
Η Fiat Chrysler είχε εξηγήσει το Σάββατο ότι ο Μαρκιόνε ασθένησε βαριά την περασμένη εβδομάδα από “μη αναμενόμενες επιπλοκές ενώ ανάρρωνε από πρόσφατη εγχείρηση σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, και οι οποίες επιδείνωσαν σοβαρά τη υγεία του”.
 
Ο μάνατζερ με τα χαρακτηριστικά μαύρα πόλο και πουλόβερ του, ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση της Fiat το 2004, προτίθετο αρχικά να παραδώσει τα ηνία του ομίλου κατά τη διάρκεια του 2019. Μέσα σε 14 χρόνια αναδιοργάνωσε σε βαθος τον όμιλο, αρχικά βελτιώνοντας τη Fiat, συμμαχώντας το 2014 με την αμερικανική Chrysler, χωρίζοντας παράλληλα τις δραστηριότητές του το 2011 για να δημιουργήσει από τη μια πλευρά τη CHN Industrial και από την άλλη το κόσμημα Ferrari, τον Ιανουάριο του 2016.
 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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