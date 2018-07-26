Τον εκκεντρικό γκουρού των κρυπτονομισμάτων Μάθιου Μέλον ενδέχεται να υποδυθεί ο Τζόνι Ντεπ 

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Ο Τζόνι Ντεπ εξετάζει το ενδεχόμενο να υποδυθεί σε ταινία τον Μάθιου Μέλον, τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με τη New York Post, η οικογένεια του Μέλον είναι “διχασμένη” όσον αφορά πρότζεκτ, το οποίο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Ο Μέλον προερχόταν από τις οικογένειες τραπεζικών Μέλον και Ντρέξελ της Τράπεζας της Νέας Υόρκης Mellon and Drexel Burnham Lambert και σύμφωνα με πληροφορίες η περιουσία έφθασε τα 25 εκατομμύρια δολάρια όταν ήταν μόλις 21 χρονών. Μετά την αποφοίτησή του από το Wharton School στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, εργάστηκε στη μόδα, τις τηλεπικοινωνίες και τον χρηματοοικονομικό τομέα και πρόσφατα είχε γίνει παγκόσμιος πρεσβευτής της εταιρείας ψηφιακών νομισμάτων Ripple Labs.

H περιουσία του αυξήθηκε στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια χάρη σε επένδυση στο bitcoin.

Ο Μέλον είχε διατελέσει πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη.

Η πρώτη του σύζυγος ήταν η συνιδρύτρια του οίκου Jimmy Choo, Ταμάρα Μέλον, με την οποία απέκτησε μια κόρη, την Αραμίντα. Υπήρξε επίσης παντρεμένος με τη σχεδιάστρια Νικόλ Χάνλεϊ, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Φορς και την Ολυμπία.

Ο Μέλον πέθανε ξαφνικά στις 16 Απριλίου στο Κανκούν του Μεξικό, σε κλινική αποτοξίνωσης από τα ναρκωτικά.

Ο Μάθιου Μέλον έδινε πολύχρονη μάχη με τον εθισμό του στο Oxycontin και το 2016 είχε αποκαλύψει στη New York Post ότι ξόδευε περίπου 100.000 δολάρια τον μήνα παίρνοντας περίπου 80 χάπια την ημέρα.

Πέρυσι, αναζητούσε στο διαδίκτυο την πιο ακριβή κατοικία στο Λος Άντζελες για ενοικίαση και νοίκιασε ένα φουτουριστικό σπίτι με θέα τους λόφους του Χόλιγουντ έναντι 150.000 δολ. τον μήνα, σύμφωνα με το Forbes. Επίσης προσέλαβε προσωπικό ασφάλειας και άρχισε να ταξιδεύει με “ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο που έμοιαζε με τανκ”.

Μια πηγή δήλωσε στην Post ότι εάν τελικά γυριστεί η ταινία, θα είναι η εκπλήρωση ενός ονείρου του Μέλον: «Θα αγαπούσε αυτή την ιδέα … Συνήθιζε να λέει:« Πόσο ωραίο θα ήταν να είχα μια ταινία για την τρελή ζωή μου;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ