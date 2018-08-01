Ένας από τους δημοσιογράφους που αποκάλυψε το Watergate θα «ξεσκεπάσει» και τον Τραμπ στο νέο του βιβλίο;

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Ο Μπομπ Γούντγουορντ, ο θρυλικός ρεπόρτερ της εφημερίδας “The Washington Post,” ήταν καθισμένος σ’ έναν καναπέ του γραφείου του υπεύθυνου Τύπου Τζέι Κάρνεϊ παρουσιάζοντας στους αξιωματούχους της κυβέρνησης Ομπάμα μία πρόταση την οποία δεν μπορούσαν ν’ αρνηθούν, γράφει το “Politico”.

Ήταν το 2011, όταν ο Γούντγουορντ έγραφε ένα βιβλίο με θέμα τις διαπραγματεύσεις του (τότε) προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για το αμερικανικό χρέος. Ο ίδιος έθεσε στην αντίληψη των αξιωματούχων ένα υπόμνημα που είχε γράψει ο Πίτερ Όρσζαγκ, ο πρώην διευθυντής αρμόδιος για τον προϋπολογισμό. Το υπόμνημα που είχε στα χέρια του ο Γούντγουορντ περιείχε καταστροφικές αποκαλύψεις σχετικά με την (τότε) αμερικανική κυβέρνηση.

Η συμμετοχή της κυβέρνησης στη συγγραφή του βιβλίου θα έδινε σε ανθρώπους όπως ο Κάρνεϊ την ευκαιρία ν’ απαντήσουν σε υπομνήματα, όπως αυτό που είχε στην κατοχή του, είχε υποστηρίξει στη συγκεκριμένη περίσταση ο Γούντγουορντ. Αμέσως μετά, ο έμπειρος δημοσιογράφος έστρεψε την προσοχή του σε ένα σημείο μέσα στο γραφείο του υπεύθυνου Τύπου όπου υπήρχαν διαβαθμισμένα έγγραφα. “Θα ήθελα να έχω πρόσβαση σε όλα, συμπεριλαμβανομένου και του υλικού που βρίσκεται εδώ”, είπε προσθέτοντας: “μερικά από τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα έχω ήδη”.

Η εντύπωση που άφησε ο Γούντγουορντ στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα που έγινε η συζήτηση αυτή, ήταν ότι δεν είχαν και πολλά περιθώρια ελιγμών στη διάθεσή τους, σύμφωνα με μία πηγή που έχει λάβει γνώση για ότι διαδραματίστηκε. Ο Γούντγουορντ γνώριζε τα πάντα, κι αν κάποιος δεν συμμετείχε (στην προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων για την έκδοση του βιβλίου) θα προκαλείτο μία πολύ δύσκολη κατάσταση.

Συνεπεία της δυσκολίας στην οποία είχε περιέλθει η κυβέρνηση Ομπάμα από την τακτική του Γούντγουορντ, αποφασίστηκε η συνεργασία με τον δημοσιογράφο προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα εξυπηρετούσε επίσης όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ του (τότε) προέδρου.

“Αποφασίσαμε να το παρακολουθούμε ώστε να έχουμε τουλάχιστον κάποια εικόνα για το πώς εξελίσσεται”, θυμάται ο Νταν Πφέιφερ, ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας του προέδρου Ομπάμα. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη του Λευκού Οίκου λάμβαναν μέρος στις συνεντεύξεις που πραγματοποιούσε ο Γούντγουορντ με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. “Εφαρμόσαμε μία διαδικασία που θα εξυπηρετούσε τη συγγραφή του βιβλίου”, προσθέτει.

Σήμερα, το συγγραφικό ενδιαφέρον του Γούντγουορντ στρέφεται στην κυβέρνηση Τραμπ. Η εκδοτική του εταιρία (Simon & Schuster) ανακοίνωσε προχθές ότι προγραμματίζει την έκδοση του 19ου βιβλίου του με τίτλο: “Φόβος: Ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο” που θα κυκλοφορήσει την 11η Σεπτεμβρίου.

Από την άλλη μεριά, η διαδικασία για τη διαχείριση του θέματος της έκδοσης του αναφερόμενου βιβλίου δεν είναι κάτι το επίσημο στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν αρκετοί πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη σημερινή κυβέρνηση, στον Γούντγουορντ δεν δόθηκε ποτέ επίσημη άδεια πρόσβασης στον Λευκό Οίκο ή στον πρόεδρο Τραμπ.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου δεν έκανε κάτι για να τον βοηθήσει στην έρευνα ή στη συγγραφή του βιβλίου. Για παράδειγμα, όταν ο Γούντγουορντ προσέγγισε τον (τότε) εκπρόσωπο Τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικλ Άντον ζητώντας μία συνέντευξη με τον (τότε) Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΜάστερ, το αίτημα απορρίφθηκε. Ο Γούντγουορντ είχε συνεργαστεί με τον Άντον στα βιβλία του για την κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Η συνέπεια της αντιμετώπισης αυτής ήταν αυτό που συχνά συμβαίνει στον κόσμο του Τραμπ: υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξυπηρετώντας τις προσωπικές τους σκοπιμότητες ως “μοναχικοί λύκοι” μίλησαν με τον Γούντγουορντ, με δική τους πρωτοβουλία. Μερικοί μάλιστα, του διέθεσαν ώρες από τον χρόνο τους, υπό τον φόβο να μην είναι οι τελευταίοι που θα μείνουν για του μιλήσουν και να προσφέρουν τη δική τους άποψη για τα γεγονότα.

Όπως ένας πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε, ο Γούντγουορντ “στοχοποιούσε έναν αξιωματούχο και το γεγονός αυτό προκαλούσε φόβο στους υπόλοιπους”.

‘Αλλος πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ πρόσθεσε: “το βιβλίο αυτό θα είναι φοβερό. Όλοι μίλησαν στον Γούντγουορντ”.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, το βιβλίο θα αποκαλύψει “τη βασανιστική ζωή εντός του Λευκού Οίκου του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το πώς ο Αμερικανός πρόεδρος λαμβάνει αποφάσεις για μεγάλα θέματα εσωτερικής κι εξωτερικής πολιτικής”. Το εξώφυλλο θα είναι κόκκινου χρώματος και θα έχει μία φωτογραφία κοντινής λήψης από το πρόσωπο του Τραμπ σε στιγμή αμηχανίας.

Η έκδοση του βιβλίου κρατήθηκε σχεδόν μυστική και σύμφωνα με εκδοτική πηγή, αυτό είναι κάτι τυπικό για την έκδοση ενός βιβλίου από τον Γούντγουορντ. Όλα εξελίσσονται σιωπηρά, με μία επικοινωνιακή έκρηξη να πυροδοτείται έναν μήνα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου.

Παράλληλα, η προετοιμασία της έκδοσης του βιβλίου παρέμεινε μυστική κι εντός του Λευκού Οίκου, απ΄όπου διαρρέουν τα πάντα. Στη διάρκεια των 18 μηνών της κυβέρνησης Τραμπ, ο Γούντγουορντ δεν εντοπίστηκε συχνά στους χώρους του Λευκού Οίκου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο ίδιος δεν “κατασκήνωσε” έξω από κάποιο γραφείο, όπως ο Μάικλ Γουλφ, ο συγγραφέας του βιβλίου “Φωτιά και Οργή: Στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου του Τραμπ”.

Ο Γούντγουορντ αντί ν’ ακολουθήσει την τακτική του Γουλφ, προτίμησε ν’ ακολουθήσει τη δική του τακτική, προσκαλούσε τους αξιωματούχους του Τραμπ στο σπίτι του όπου τους εντυπωσίαζε με την έρευνά του, τους έδειχνε τα βραβεία Πούλιτζερ και μετά τους πίεζε να του αποκαλύψουν χρονοδιαγράμματα, ημερολόγια και έγγραφα που χρειαζόταν για την έκδοση του βιβλίου του.

Για τα βιβλία που έγραψε σχετικά με προηγούμενες κυβερνήσεις ο Γούντγουορντ είχε μία συνήθη παρουσία στον Λευκό Οίκο, ενώ οι τρεις προηγούμενοι πρόεδρο, Ομπάμα, Μπους και Μπιλ Κλίντον, συμμετείχαν όλοι στις συγγραφικές του προσπάθειες.

“Συνεργαστήκαμε πλήρως, από τον πρόεδρο και προς τα κάτω, στο πρώτο βιβλίο του για την κυβέρνηση Μπους”, θυμάται ο πρώην υπεύθυνος Τύπου της κυβέρνησης Μπους Έϊρι Φλέϊσερ, που δήλωσε ότι είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον Γούντγουορντ στην Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. “Αυτό έθεσε τον τόνο. Ο πρόεδρος μιλάει, ο αντιπρόεδρος μιλάει, μιλάμε όλοι μας”.

Η κυβέρνηση Τραμπ συμμετέχει επίσημα στην έκδοση ενός άλλου βιβλίου των δημοσιογράφων Μαρκ Χάλπεριν και Τζον Χέιλεμαν. Τα βιβλία τους με τίτλο “μέσα στην αίθουσα” για τις προεκλογικές εκστρατείες του 2008 και του 2012 γράφτηκαν βάσει της μεθόδου που χρησιμοποιεί ο Γούντγουορντ, μέσω πολύωρων συνεντεύξεων στο παρασκήνιο, ενώ μετά με την κατάλληλη παρουσίαση των καταστάσεων οι αναγνώστες οδηγούνταν στη νοητή ανάπλαση των σκηνών στην αίθουσα λήψης των αποφάσεων. Η έκδοση του βιβλίου τους για την προεκλογική εκστρατεία του 2016 ακυρώθηκε μετά τους ισχυρισμούς σε βάρος του Χάλπεριν για σεξουαλική παρενόχληση.

Η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού, σχετικά με το βιβλίο του Γούντγουορντ.

Πηγή: “Politico”