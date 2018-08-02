Άκης Σακελλαρίου: Νέα εξέλιξη για την κατάσταση της υγείας του αγαπημένου ηθοποιού!

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Στην Εντατική του νοσοκομείου “Σωτηρία” παραμένει ο Άκης Σακελλαρίου. Ο γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός νοσηλεύεται μετά με σοβαρή πνευμονία που οφείλεται στο βακτήριο της legionella, που προκαλεί τη νόσο των Λεγεωνάριων. Σύμφωνα με τα όσα είπε η Βίκυ Χαντζή στον αέρα του Alpha, ο Άκης Σακελλαρίου λαμβάνει ισχυρό αντιβιοτικό σχήμα, στο οποίο ο οργανισμός αντιδρά πολύ θετικά.

«Θέλουμε να στείλουμε από τούτη εδώ την εκπομπή την αγάπη μας και τις ευχές μας για γρήγορα ανάρρωση σε ένα αγαπημένο παιδί της τηλεόρασης του Alpha, στον Άκη Σακελλαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που πήραμε από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του νοσηλεύεται τα τελευταία 24ωρα στην εντατική του νοσοκομείου Σωτηρία.

Όπως μάθαμε, προσβλήθηκε από το βακτήριο που προκαλεί τη νόσο των λεγεωναρίων και λαμβάνει ισχυρό αντιβιοτικό σχήμα στο οποίο ευτυχώς, μας είπαν από την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, αντιδρά πολύ θετικά. Ευχόμαστε όλοι μέσα από την καρδιά μας σύντομα να επανέλθει, να επιστρέψει στους οικείους του και να γυρίσει υγιής και δυνατός», είπε η Βίκυ Χαντζή.

Πηγή: zappit.gr