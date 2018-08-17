Η «θαυματουργή» δίαιτα της Δούκισσας Νομικού

Γέννησε πριν από λίγους μήνες και όμως, έχει καταφέρει να επανέλθει πλήρως στα κιλά της και να αποκτήσει ξανά την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Ο λόγος για τη Δούκισσα Νομικού η οποία μοιράστηκε τη «θαυματουργή» διατροφή της που τη βοηθά να διατηρεί ένα καλλίγραμμο κορμί.

Δείτε το παρακάτω:

Πρωινό: 1 ποτήρι ρόφημα με πρωτεΐνες

Δεκατιανό: 1 τοστ και 1 φρούτο

Μεσημεριανό: 1 μερίδα κρέας ή ζυμαρικά ή ψάρι ή όσπρια με συνοδεία σαλάτας

Απογευματινό: 1 φλιτζάνι τσάι και 1 μπάρα δημητριακών ή 1 γιαούρτι ή 1 φρούτο

Βραδινό: 1 μικρότερη μερίδα φαγητό από το μεσημέρι με σαλάτα