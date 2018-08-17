«Υπάρχει κανείς εδώ;» – Στη Γένοβα ψάχνουν ακόμη για επιζώντες στα χαλάσματα

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Οι διασώστες που ερευνούν τα συντρίμμια της γέφυρας που κατέρρευσε στη Γένοβα, στη βόρεια Ιταλία, εξακολουθούν να αναζητούν 10 έως 20 αγνοουμένους, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης τα οποία επικαλούνται πηγές στη νομαρχία.

Πρόκειται για ανθρώπους που μπορεί να πέρασαν από τη γέφυρα και από τους οποίους δεν υπάρχουν νέα μετά την κατάρρευση, ο επίσημος προσωρινός απολογισμός της οποίας είναι 38 νεκροί και 15 τραυματίες.

«Οι έρευνες συνεχίζονται με τη διάλυση και την απομάκρυνση μεγάλων όγκων της οδογέφυρας που κατέρρευσε για να βρεθούν οι αγνοούμενοι», ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες.

«Υπάρχει κανείς εδώ; Υπάρχει κανείς εδώ;», ακούγεται να φωνάζει ένας πυροσβέστης μέσα σε μια κοιλότητα στη μέση ενός σωρού από πέτρες, μπετόν και σίδερα, σ’ ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τη νομαρχία, περίπου χίλιοι άνθρωποι εξακολουθούν να εργάζονται στον τόπο της καταστροφής, ανάμεσα στους οποίους σχεδόν 350 πυροσβέστες.

Παρόλο που οι έρευνες δεν έχουν τελειώσει, επίσημες κηδείες έχουν προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο αργά το πρωί σε αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου της Γένοβας. Θα τελεσθεί λειτουργία παρουσία των κορυφαίων κρατικών αρχών.

Όμως σύμφωνα με τον Τύπο, πολλές οικογένειες έχουν επιλέξει να μην παραστούν σ’ αυτή την τελετή. Έτσι οι συγγενείς της Στέλα Μπότσα, 24 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της μαζί με τον φίλο της, θα την αποχαιρετήσουν σε ιδιωτική τελετή στις 15:00 στο Φιοϊάνο ντέλα Κιάνα, κοντά στο Αρέτσο (κεντρική Ιταλία).