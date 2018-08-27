Πρώτη νίκη των εργαζομένων στην COSCO – Εντάσσονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται οι εργαζόμενοι στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμανιού του Πειραιά.

Μετά από σειρά συναντήσεων στα υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων και των γενικών γραμματέων των δύο υπουργείων αναφορικά με το θέμα της ένταξης του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στους προβλήτες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων ΙΙ και ΙΙΙ στις διατάξεις του ισχύοντος Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής απέστειλε έγγραφο προς το υπουργείο Εργασίας στο οποίο αναφέρει ότι, με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ (Ν.4404/2016) οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ βρίσκονται εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ και αποτελούν τμήματα του Εμπορικού Λιμένα Πειραιά.

Σε συνέχεια ο υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος, με έγγραφό του προς τον ΕΦΚΑ διευκρίνισε ότι αναφορικά με τους ανωτέρω εργαζομένους εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της περίπτωσης 41 του ισχύοντος Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Πρόκειται για ένα από τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων της COSCO που, συσπειρωμένοι στο σωματείο τους, το ΕΝΕΔΕΠ, είχαν προχωρήσει σε επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις στις αρχές του καλοκαιριού.