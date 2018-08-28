Και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στο ΟΑΚΑ – Η εγκάρδια χειραψία με τον Δημήτρη Μελισσανίδη (Photos)

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Στο ΟΑΚΑ βρέθηκε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης για να δει από κοντά το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Βίντι.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, επί σειρά ετών πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όταν η πράσινη ΠΑΕ ήταν ιδιοκτησίας της οικογένειας Βαρδινογιάννη, έδωσε το παρών στο ΟΑΚΑ για να δει από τα «επίσημα» το ματς της ΑΕΚ με τους Ούγγρους. Μάλιστα ο Δημήτρης Μελισσανίδης αντιλήφθηκε την παρουσία του θρυλικού “Καπετάνιου”, με τις μεγάλες επιτυχίες του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα κι Ευρώπη επί προεδρίας του, και πήγε να τον χαιρετίσει εγκάρδια από κοντά.
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