Και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στο ΟΑΚΑ – Η εγκάρδια χειραψία με τον Δημήτρη Μελισσανίδη (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο ΟΑΚΑ βρέθηκε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης για να δει από κοντά το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Βίντι.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, επί σειρά ετών πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όταν η πράσινη ΠΑΕ ήταν ιδιοκτησίας της οικογένειας Βαρδινογιάννη, έδωσε το παρών στο ΟΑΚΑ για να δει από τα «επίσημα» το ματς της ΑΕΚ με τους Ούγγρους. Μάλιστα ο Δημήτρης Μελισσανίδης αντιλήφθηκε την παρουσία του θρυλικού “Καπετάνιου”, με τις μεγάλες επιτυχίες του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα κι Ευρώπη επί προεδρίας του, και πήγε να τον χαιρετίσει εγκάρδια από κοντά.