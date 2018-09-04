Στη «Διαύγεια» οι αποφάσεις για επέκταση τεσσάρων κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» οι αποφάσεις της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, για την επέκταση τεσσάρων κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 1.6.2017 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας, με Π.Κ. 10/10.7.2017, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.
Επίσης, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 21.11.2017 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας, με Π.Κ. 15/22.11.2017, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.
Παράλληλα, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 19.4.2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ), με Π.Κ. 8/23.4.2018, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.
Τέλος, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 16.3.2016 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των τραπεζών-ΟΤΟΕ για τα έτη 2016-2018, με Π.Κ. 3/17.3.2016, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.