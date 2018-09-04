Στη «Διαύγεια» οι αποφάσεις για επέκταση τεσσάρων κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

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Αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» οι αποφάσεις της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, για την επέκταση τεσσάρων κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 1.6.2017 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας, με Π.Κ. 10/10.7.2017, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Επίσης, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 21.11.2017 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας, με Π.Κ. 15/22.11.2017, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Παράλληλα, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 19.4.2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ), με Π.Κ. 8/23.4.2018, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Τέλος, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 16.3.2016 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των τραπεζών-ΟΤΟΕ για τα έτη 2016-2018, με Π.Κ. 3/17.3.2016, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.