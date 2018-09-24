Προσοχή: Πότε η πατάτα γίνεται τοξική και δηλητηριώδης – Τι να προσέχετε

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Όταν διατηρείτε τις πατάτες σε κάποιο πολύ υγρό ή πολύ ζεστό περιβάλλον, πιθανώς να έχετε προσέξει κάτι ιδιαίτερο που συμβαίνει: έχουν την τάση να βγάζουν φύτρες και να παίρνουν μια πρασινωπή απόχρωση.
Σίγουρα μπορείτε απλά να κόψετε αυτές τις φύτρες από τις πατάτες σας και να μαγειρέψετε το υπόλοιπο κομμάτι τους, αλλά αυτό δεν συνιστάται. Το σώφρον είναι να πετάξετε τελείως κάθε πατάτα που έχει πάρει πράσινη απόχρωση σε κάποιο σημείο της.
Τι είναι η σολανίνη στις πατάτες
Αναρωτιέστε γιατί; Επειδή, αν έχει συμβεί αυτό, τότε έχει παραχθεί μέσα στην πατάτα ένα δηλητήριο που ονομάζεται σολανίνη. Πρόκειται για μία πολύ τοξική ουσία, ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες.
Η σολανίνη δημιουργείται στις πατάτες, όταν διατηρούνται σε “λάθος” περιβάλλον για πάρα πολύ καιρό (όπως είπαμε, κάπου που υπάρχει υγρασία, φως και ίσως και ζέστη). Αν καταναλωθεί, αυτή η σολανίνη μπορεί να σας προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα.
Η αλήθεια βέβαια είναι, ότι ένα άτομο
Είναι λογικό, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι θάνατοι από σολανίνη έχουν καταγραφεί σε περιόδους πείνας, όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να τρώνε ό, τι μπορούν για να αποφύγουν την πείνα – ακόμα κι αν είναι πράσινες πατάτες.
Σύμφωνα με την ιρλανδική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ο τρόπος για να καταλάβετε αν έχετε πάρει επικίνδυνη ποσότητα σολανίνης είναι εάν αισθανθείτε πόνο στο στομάχι και υπνηλία, μετά την κατανάλωση πατάτας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να κόψετε και να πετάξετε τα κομμάτια της πατάτας που είναι πράσινα και να φάτε την υπόλοιπη, αλλά αν η πατάτα έχει πικρή γεύση, τότε πετάξτε την αμέσως!
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σολανίνη και τους κινδύνους από την κατανάλωση πράσινης πατάτας, δείτε το ενημερωτικό βίντεο που ακολουθεί.
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