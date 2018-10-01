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01.10.2018 16:54

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σύνορα παραβίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης επειδή πήγε στο Αγαθονήσι

01.10.2018 16:54
Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σύνορα παραβίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης επειδή πήγε στο Αγαθονήσι - Media

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Για παραβίαση των συνόρων εγκαλεί τον επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη ο πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Αμύνης της Τουρκίας Ουμίτ Γιαλίμ, όπως δήλωσε στην Κεμαλική εφημερίδα Σοζτσού.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Στ. Θεοδωράκης ανήρτησε στο Facebook το συμβάν, τονίζοντας ότι τα πράγματα στο Αιγαίο να είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο νομίζουμε.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη:

«Μια τρελή τρελή… παραβίαση!

Θυμάστε την επίσκεψή μου, τέλη Αυγούστου, στο Αγαθονήσι και στους Λειψούς;

Την θυμήθηκαν, πάντως, οι Τούρκοι! Και την Παρασκευή 28.9 στην εφημερίδα Sözcü με καταγγέλλουν γιατί παραβίασα τα σύνορα και ταυτοχρόνως καταγγέλλουν και την τουρκική «Στρατιά του Αιγαίου» γιατί δεν… αντέδρασε!

Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα:

«Παρά τη στήριξη της Τουρκίας, η Ελλάδα συνεχίζει τις αυθάδειές της. Ο αρχηγός του κόμματος «Ποτάμι», Σταύρος Θεοδωράκης, μετέβη στο Αγαθονήσι [σ.σ. στο κείμενο της εφημερίδας αναφέρεται ως «Eşek»] και παραβίασε τα σύνορα στην περιοχή στην οποία είναι υπεύθυνη η Διοίκηση της Στρατιάς του Αιγαίου της Τουρκίας. Τι έκανε ο Εrdoğan, ο Υπουργός Εξωτερικών Mevlüt Çavuşoğlu και ο Υπουργός Άμυνας Hulusi Akar; Τίποτα. Δεν έδωσαν ούτε καν μουσική «νότα» (σ.σ. λογοπαίγνιο με τη διπλωματική νότα) στην Ελλάδα», δήλωσε ο πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Αμύνης της Τουρκίας Ümit Yalım.

Το άρθρο στο οποίο φιλοξενούνται οι δηλώσεις είναι πρωτοσέλιδο με τίτλο: «Η Τουρκία είναι κέντρο διερχομένων;».

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