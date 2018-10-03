search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:39
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2018 17:48

Απόφαση-σοκ: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποβλήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών/Ερυθράς Ημισελήνου

03.10.2018 17:48
Απόφαση-σοκ: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποβλήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών/Ερυθράς Ημισελήνου - Media
 
Σοβαρότατο πλήγμα στο κύρος της χώρας προκαλεί -αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες- η αποβολή του ΕΕΣ από την Διεθνή Ομοσπονδία Σταυρών/Ερυθράς Ημισελήνου
 
Σύμφωνα με πηγές του healthview.gr, την οριστική αποβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) από τους κόλπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρών Σταυρών/Ερυθράς Ημισελήνου ανακοίνωσαν την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου τα υψηλόβαθμα στελέχη του κλιμακίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας στον πρόεδρο του ΕΕΣ Νικόλαο Οικονομόπουλο και τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) του ΕΕΣ, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης των δύο μερών, στην Αθήνα!
 
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΕΣ, κατά την οποία εξελίσσεται μία τόσο ντροπιαστική για την οργάνωση και τη χώρα διαδικασία, ενώ ο ΕΕΣ δεν θα έχει πλέον δικαίωμα ψήφου στα όργανα της Διεθνούς Ομοσπονδίας και θα ανασταλούν όλα τα εν εξελίξει προγράμματα της οργάνωσης στην Ελλάδα.
 
Η αιτία για την οριστική αποβολή του ΕΕΣ από τη Διεθνή Ομοσπονδία είναι το γεγονός ότι η νυν διοίκηση της οργάνωσης και ο Νικόλαος Οικονομόπουλος έχουν παραβιάσει όλες τις εθνικές και διεθνείς συμφωνίες του ΕΕΣ, με αποτέλεσμα να μην είναι έτοιμο το πραγματικά νέο καταστατικό του ΕΕΣ, να μην έχουν ενταχθεί ικανός αριθμός νέων μελών στην οργάνωση και να μην είναι σε θέση ο ΕΕΣ να πραγματοποιήσει μέσα στον τρέχοντα Οκτώβριο νέα Γενική Συνέλευση.
 
Πηγή: healthview.gr
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

Dafoe
LIFESTYLE

«Φύτεψε κάποιο σπόρο μέσα μου»: Ο Νταφόε μιλά για τη σχέση του με την Ελλάδα

marco-rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Κούβα: H πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «δεν είναι μεγάλη»

moutsatsou
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Μουτσάτσου: Από τα τηλεοπτικά πλατό των 90s μέχρι το Χόλιγουντ και στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:36
vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

Dafoe
LIFESTYLE

«Φύτεψε κάποιο σπόρο μέσα μου»: Ο Νταφόε μιλά για τη σχέση του με την Ελλάδα

1 / 3