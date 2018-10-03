Απόφαση-σοκ: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποβλήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών/Ερυθράς Ημισελήνου

Σοβαρότατο πλήγμα στο κύρος της χώρας προκαλεί -αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες- η αποβολή του ΕΕΣ από την Διεθνή Ομοσπονδία Σταυρών/Ερυθράς Ημισελήνου

Σύμφωνα με πηγές του healthview.gr, την οριστική αποβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) από τους κόλπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρών Σταυρών/Ερυθράς Ημισελήνου ανακοίνωσαν την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου τα υψηλόβαθμα στελέχη του κλιμακίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας στον πρόεδρο του ΕΕΣ Νικόλαο Οικονομόπουλο και τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) του ΕΕΣ, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης των δύο μερών, στην Αθήνα!

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΕΣ, κατά την οποία εξελίσσεται μία τόσο ντροπιαστική για την οργάνωση και τη χώρα διαδικασία, ενώ ο ΕΕΣ δεν θα έχει πλέον δικαίωμα ψήφου στα όργανα της Διεθνούς Ομοσπονδίας και θα ανασταλούν όλα τα εν εξελίξει προγράμματα της οργάνωσης στην Ελλάδα.

Η αιτία για την οριστική αποβολή του ΕΕΣ από τη Διεθνή Ομοσπονδία είναι το γεγονός ότι η νυν διοίκηση της οργάνωσης και ο Νικόλαος Οικονομόπουλος έχουν παραβιάσει όλες τις εθνικές και διεθνείς συμφωνίες του ΕΕΣ, με αποτέλεσμα να μην είναι έτοιμο το πραγματικά νέο καταστατικό του ΕΕΣ, να μην έχουν ενταχθεί ικανός αριθμός νέων μελών στην οργάνωση και να μην είναι σε θέση ο ΕΕΣ να πραγματοποιήσει μέσα στον τρέχοντα Οκτώβριο νέα Γενική Συνέλευση.