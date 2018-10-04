ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:47
04.10.2018 15:07

«Δεν αποπέμφθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»

«Δεν είναι αληθή τα όσα αναγράφονται σε μερίδα του Τύπου ότι ανακοινώθηκε η αποβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου» αναφέρει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΕΣ, Νικόλαος Οικονομόπουλος. «Η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές διαβουλεύσεις για την αποφυγή “παγωμένης” απειλής από το 2013, συνεπεία κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης παλαιότερων -διορισμένων από την Πολιτεία- διοικήσεων, για γεγονότα γνωστά στην κοινή γνώμη» προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Οικονομόπουλο, η σημερινή διοίκηση είναι η πρώτη, μετά τόσα χρόνια, που εξελέγη από τη βάση και δεν διορίστηκε. «Από τις αρχές Ιουνίου 2018 αναλάβαμε την ευθύνη να δρομολογήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο ΕΕΣ να επανέλθει σε κανονική πορεία, αποδεχόμενοι τις δεσμεύσεις των προηγούμενων διοικήσεων απέναντι στη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στη βάση τριών προαπαιτούμενων σημείων:

  • Τροποποίηση υπάρχοντος καταστατικού και σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προς έγκρισή του,
  • Διεύρυνση της βάσης μελών,
  • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για προκήρυξη εκλογών» σημειώνει.

Ο κ. Οικονομόπουλος εξηγεί ότι ως προς το πρώτο προαπαιτούμενο, έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί από την αρμόδια επιτροπή επικαιροποιημένο, σύγχρονο καταστατικό. Η δε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζεται συντόμως. Ως προς το δεύτερο, έχει ήδη πραγματοποιηθεί πλήθος επισκέψεών του σε περιφερειακά παραρτήματα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και διαμόρφωσης συνθηκών για τη δραστηριοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων μελών. Αυτή η εκστρατεία συνεχίζεται και εντείνεται.

«Συνεπώς, τα δύο από τα τρία προαπαιτούμενα έχουν ήδη υλοποιηθεί με βάση τις προϋπάρχουσες συμφωνίες. Κατόπιν αυτού, εγείρονται ερωτηματικά διότι ενώ σε παλαιότερες διοικήσεις που ήταν διορισμένες από την πολιτεία δίνονταν παρατάσεις ετών, εν τούτοις στην παρούσα εκλεγμένη διοίκηση δεν δίνεται παράταση ενός μηνός, όπως είχε ζητηθεί, παρά τα βήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί» τονίζει πρόεδρος του ΕΕΣ.

