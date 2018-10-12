Συνεχίζεται το «θρίλερ» με τον Ερυθρό Σταυρό – Τρεις μήνες προθεσμία πριν την «κόκκινη κάρτα»

Τρεις μήνες διορία για πλήρη συμμόρφωση έλαβε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), ο οποίος πλέον κινδυνεύει με οριστική αποβολή από τη διεθνή οργάνωση.

Συγκεκριμένα, ως και την 1η Ιανουαρίου 2019 θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αλλιώς θα τεθεί αυτομάτως σε καθεστώς αναστολής και θα χάσει τα δικαιώματά του ως μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ) έδωσε τρεις μήνες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα θέματα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση της οργάνωσης.

«Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, η ΔΟΕΣ θα δρομολογήσει ένα μεταβατικό σχέδιο δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες προς τις ευάλωτες ομάδες δεν θα επηρεαστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά η σημερινή ανακοίνωση του Δ.Σ της ΔΟΕΣ. Όπως διευκρινίζει, “η απόφαση αυτή απορρέει από την αποτυχία ολοκλήρωσης ενός μακροχρόνιου σχεδίου ανάκαμψης τα τελευταία 10 χρόνια. Οι τρεις όροι του σχεδίου δράσης που είχε προτείνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το οποίο είχε αποδεχθεί η ΔΟΕΣ τον Οκτώβριο του 2017 πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως”.

Οι όροι αυτοί είναι:

• Πλήρης αναθεώρηση του καταστατικού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το οποίο χρονολογείται από το 1965.

• Διεξαγωγή εκστρατείας για την προσέλκυση νέων μελών και την διεύρυνση της εκλογικής βάσης του Ερυθρού Σταυρού.

• Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2018, για τη διεξαγωγή εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νέο καταστατικό του ΕΕΣ.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕΣ, Francesco Rocca, ανφορικά με την υπόθεση αναστολής δήλωσε: “Αυτή δεν ήταν μια απόφαση που ελήφθη “ελαφρά τη καρδία”. Ωστόσο, μετά από πολυάριθμες υποστηρικτικές πρωτοβουλίες την τελευταία δεκαετία θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ανοικοδόμηση του Εθνικού Συλλόγου σύμφωνα με τα πρότυπα του Κινήματος μας. Θέλω να τονίσω ότι η δέσμευση της ΔΟΕΣ προς τον Ελληνικό λαό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στην βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού παραμένει απόλυτη.

Η ΔΟΕΣ θα εργαστεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι η απόφαση αυτή δεν θα θέσει σε κίνδυνο την υποστήριξη που παρέχει ο Ερυθρός Σταυρός σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επαναλαμβάνω την ακλόνητη δέσμευσή και την αμέριστη υποστήριξη μου στους γενναίους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού τους οποίους θα συνεχίσω να συνοδεύω στο ανθρωπιστικό τους ταξίδι. Η ΔΟΕΣ δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για ανανέωση και δημιουργία ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η ΔΟΕΣ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με το συμφωνηθέν σχέδιο δράσης και θα συνεχίσει την άριστη συνεργασία της με τις Ελληνικές αρχές όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα”. Ξεκαθαρίζει, αντί επιλόγου, ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους εθελοντές και το προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ενθαρρύνει τους εθελοντές και τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού να παραμείνουν προσηλωμένοι στην προσπάθεια ανανέωσης του Εθνικού τους Συλλόγου.

