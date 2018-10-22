Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Επιστρέφει στα νέα επεισόδια της «Μουρμούρας»;

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ήταν από τις ηθοποιούς που καταξιώθηκαν από το «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα». Μαζί με τον Πάνο Βλάχο που πρωταγωνιστούσαν μαζί στη σειρά του ALPHA αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη ζωή τους στην Ελλάδα και να κυνηγήσουν το όνειρο στις ΗΠΑ.

Η μελαχρινή ηθοποιός επέστρεψε στη χώρα μας για λογαριασμό του «Bake off Greece». Η πανύψηλη ηθοποιός είναι η παρουσιάστρια του μαγειρικού διαγωνισμού του ALPHA που μεταδίδεται κάθε Κυριακή.

Υπάρχει περίπτωση να τη δούμε και πάλι στη σειρά που ανέβασε τις τηλεοπτικές της μετοχές;

Η ίδια απάντησε σε σχετική ερώτηση του περιοδικού «7 μέρες TV». Όπως τόνισε προτιμά να βλέπει τη σειρά ως τηλεθεάτρια κι έτσι έχει σκοπό να παραμείνει μην αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποια μελλοντική είσοδό της.

«Το «Μην αρχίζεις την Μουρμούρα» είναι μια σειρά που έχει καταξιώσει και συνεχίζει να καταξιώνει ο κόσμος. Αυτό είναι το σημαντικό. Πιστεύω ότι έτσι όπως είναι δεδομένη, έχει ανεξάντλητο περιθώριο προσθήκης και ανανέωσης χαρακτήρων και ιστοριών, όπως επίσης πιστεύω πως η δική μου ιστορία ολοκληρώθηκε με πολύ όμορφο τρόπο και τώρα απολαμβάνω τη σειρά ως τηλεθεατής» ήταν η απάντησή της.

Πηγή: dailymedia.gr