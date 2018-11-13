Τα «παιδιά» των Πυρήνων της Φωτιάς «βλέπει» πίσω από τη βόμβα η αντιτρομοκρατική

«Άρωμα Πυρήνων» αφήνει πίσω του ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, που δεν εξερράγη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου μένει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, μαζί με την οικογένεια του.

Αυτό ανέφεραν στο pontiki.gr ανώτεροι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής και του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, εκτιμώντας τα πολύ σοβαρά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους.

Τόσο το τάπερ εντός του οποίου είχε συναρμολογηθεί η βόμβα όσο και η κατσαρόλα, που χρησιμοποιήθηκε για καμουφλάζ είναι δύο χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης της πρώτης γενιάς της Συνωμοσίας των Πυρήνων της Φωτιάς, οκτώ χρόνια πριν, το 2009. Πάνω από ένα κιλό πυρίτιδα περιείχε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Στην αντιτρομοκρατική θεωρούν ότι έχουν στα χέρια τους ένα απρόσμενο όσο και πολύτιμο «δώρο» των τρομοκρατών στις διωκτικές αρχές, προκειμένου να σκιαγραφήσουν την ταυτότητα των επίδοξων βομβιστών. Επίσης, εκτιμούν ότι ήταν ερασιτέχνης ο κατασκευαστής της βόμβας.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με μια νέα «φουρνιά» εκκολαπτόμενων τρομοκρατών, που ενδεχομένων να στρατολογήθηκαν από κάποια ηγετικά στοιχεία της ΣΠΦ οι οποίοι βρίσκονται μεν στη φυλακή, αλλά φροντίζουν ώστε να διατηρούν ενεργούς τους συνδέσμους τους, έξω από τον Κορυδαλλό, είτε για μιμητές.

Μάλιστα, δεν αποκλείουν τις επόμενες ημέρες να εντοπιστεί και δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός είτε σε μορφή βόμβας είτε σε μορφή φακέλου, παραπέμποντας στη δράση της διαβόητης τρομοκρατικής οργάνωσης στο παρελθόν.

Ακόμη, συνδέουν το συμβάν με την επέτειο της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο.

Κρίνοντας όμως από την αποτυχημένη απόπειρα, οι αρχές θεωρούν ότι οι τρομοκράτες καταρχήν βιάστηκαν, πιεσμένοι από την χρονική περίοδο (σ.σ. παραμονές της επετείου Εξέργεσης του Πολυτεχνείου, τον ντόρο που έχει προκληθεί σχετικά με την καθυστέρηση που υπάρχει στην εξέλιξη της δικής της Χρυσής Αυγής, και το τεταμένο πολιτικό κλίμα με την «οσμή οικονομικών και δικαστικών σκανδάλων» να αναδύεται από παντού), να κάνουν ένα συμβολικό χτύπημα σε βάρος ενός δικαστικού προσώπου ευρέως γνωστού στην κοινή γνώμη, αλλά και με πολλά «ανοικτά μέτωπα», όπως ο Ισίδωρος Ντογιάκος.

Επιπλέον, κρίνοντας από την αστοχία των επίδοξων βομβιστών στελέχη της αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι λείπει πλέον από την οργάνωση ο έμπειρος καθοδηγητής και ειδικός στη συνδεσμολογία αντίστοιχων εκρηκτικών μηχανισμών.