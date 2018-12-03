Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 51χρονης στη Μάνδρα – Δράστης φέρεται να είναι ο ένας από τους δύο ληστές σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια

Ο ένας από τους δύο κακοποιούς που λήστεψαν σούπερ μάρκετ, την περασμένη Δευτέρα, στα Βριλήσσια, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο δράστης της ανθρωποκτονίας 51χρονης, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 24ης Μαΐου 2018, στην Μάνδρα.

Υπενθυμίζεται, ότι η άτυχη γυναίκα είχε εντοπιστεί δολοφονημένη στην αυλή του σπιτιού της, στην Μάνδρα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα θανάτου στην 51χρονη και μόλις αυτή επέστρεψε τα ξημερώματα στο σπίτι της την πυροβόλησε στο κεφάλι.

Ο δράστης, που είναι σεσημασμένος, μαζί με συνεργό του διέπραξαν ληστεία σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια, ωστόσο τη στιγμή που διέφευγαν, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα ο ένας δράστης να τραυματιστεί και να διακομιστεί σε νοσοκομείο και ο άλλος να συλληφθεί επί τόπου.