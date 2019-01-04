Στη Διαύγεια ο διορισμός της Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

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Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια η απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη για το διορισμό, ως πρόεδρο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, της Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου, επίτιμο πρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Η θητεία της προέδρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πενταετής.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.