ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:47
17.01.2019 12:43

Ασθενής μαχαίρωσε νοσηλεύτρια στον Ερυθρό Σταυρό

Ένα απίστευτο περιστατικό που έλαβε χώρα στον Ερυθρό Σταυρό καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, με ασθενή που το είχε «σκάσει» από το νοσοκομείο χωρίς εξιτήριο, να γυρίζει μετά από μερικές ώρες πίσω και να στήνει «καρτέρι» σε νοσηλεύτρια την οποία και μαχαίρωσε στο πόδι.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, καθώς ασθενής που είχε φύγει από το νοσοκομείο χωρίς να πάρει εξιτήριο έστησε «καρτέρι» σε νοσηλεύτρια και τη μαχαίρωσε στο πόδι.

Το γεγονός κατήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ που με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ένας χειρουργημένος ασθενής στην αγγειοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, είχε φύγει χωρίς να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο την Δευτέρα (14/1) και μερικές ώρες μετά γύρισε, χτυπώντας με μαχαίρι στο πόδι μια νοσηλεύτρια, προκαλώντας της βαθιά τραύματα.

Μάρτυρας της επίθεσης ήταν και μια άλλη νοσηλεύτρια η οποία κάλεσε σε βοήθεια, ενώ δυο αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον παραδώσουν στις Αρχές.

