Τραμπ: «Εξαιτίας του shutdown, με λύπη μου σας πληροφορώ ότι το ταξίδι σας αναβάλλεται»

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι σχεδίαζε να επισκεφτεί αμερικανικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν και να ενημερωθεί για ζητήματα ασφαλείας και μυστικών πληροφοριών, δήλωσε ο εκπρόσωπός της, μετά την επιστολή του Αμερικανού προέδρου με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωνε την Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το στρατιωτικό αεροσκάφος για την μεταφορά της εκεί.

«Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να εκφράσει εκτίμηση και ευχαριστίες στους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων μας δυνάμεων για τις υπηρεσίες και την αφοσίωσή τους και να λάβει ενημέρωση για κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και μυστικών πληροφοριών από εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», δήλωσε στο twitter ο Ντρου Χάμιλ, αναπληρωτής προσωπάρχης της προέδρου της Βουλής.

Το ταξίδι στελεχών του Κογκρέσου δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας, αλλά ο Τραμπ το έκανε γνωστό δημοσίως με την επιστολή που έστειλε στην Πελόζι, γνωστοποιώντας την αναβολή μεταφοράς της με στρατιωτικό αεροσκάφος, επικαλούμενος την μερική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους.

«Εξαιτίας του shutdown, με λύπη μου σας πληροφορώ ότι το ταξίδι σας στις Βρυξέλλες, την Αίγυπτο και το Αφγανιστάν αναβάλλεται», ανέφερε ο Τραμπ στην επιστολή του προς την Πελόζι, μια μέρα μετά αφότου η πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να μεταθέσει την ομιλία του για την κατάσταση του Έθνους, λόγω του shutdown.