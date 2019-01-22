Αστεροσκοπείο: Τα ρεκόρ του καιρού το 2018 στην Ελλάδα (video)

Στο χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρουσιάζονται τα ρεκόρ θερμοκρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου κατά τη διάρκεια του 2018, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.

Ιδιαίτερη μνεία δίνουν οι επιστήμονες στα εξής:

Η αθροιστική βροχόπτωση των 494 mm που καταγράφηκε στο Θεολόγο Φθιώτιδας το διήμερο 29-30/09/2018, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη βροχόπτωση διημέρου που έχει καταγραφεί από το δίκτυο μας στα σχεδόν 14 χρόνια λειτουργίας του. Μάλιστα τα 444 mm από αυτά καταγράφηκαν σε σύνολο 24 ωρών.

Η βροχόπτωση των 74 mm σε 2 ώρες που καταγράφηκε στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης στις 10/05/2018 και η βροχόπτωση των 102 mm σε 1.5 ώρα που καταγράφηκε στα Βριλήσσια Αθηνών στις 26/07/2018, αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης που έχουν καταγραφεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.