search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 16:50
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2019 08:05

Αστεροσκοπείο: Τα ρεκόρ του καιρού το 2018 στην Ελλάδα (video)

22.01.2019 08:05
Αστεροσκοπείο: Τα ρεκόρ του καιρού το 2018 στην Ελλάδα (video) - Media

 

Στο χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρουσιάζονται τα ρεκόρ θερμοκρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου κατά τη διάρκεια του 2018, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.

Ιδιαίτερη μνεία δίνουν οι επιστήμονες στα εξής:

Η αθροιστική βροχόπτωση των 494 mm που καταγράφηκε στο Θεολόγο Φθιώτιδας το διήμερο 29-30/09/2018, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη βροχόπτωση διημέρου που έχει καταγραφεί από το δίκτυο μας στα σχεδόν 14 χρόνια λειτουργίας του. Μάλιστα τα 444 mm από αυτά καταγράφηκαν σε σύνολο 24 ωρών.

Η βροχόπτωση των 74 mm σε 2 ώρες που καταγράφηκε στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης στις 10/05/2018 και η βροχόπτωση των 102 mm σε 1.5 ώρα που καταγράφηκε στα Βριλήσσια Αθηνών στις 26/07/2018, αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης που έχουν καταγραφεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter serres – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ, με το βλέμμα στην «κάθοδο» της Παρασκευής στην Αθήνα

italia listeia
ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική απόπειρα ληστείας στην Ιταλία: Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και με φλεγόμενα οχήματα σταμάτησαν την χρηματαποστολή (Video)

thriasio new
ΥΓΕΙΑ

Δραματικές ελλείψεις στο Θριάσιο νοσοκομείο: Περισσότερες από 4.000 μέρες άδεια χρωστάνε στους υγειονομικούς των χειρουργείων – Έξι χειρουργικές αίθουσες κλειστές

mitera-7xronis-volos-1024×768-1
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Προφυλακιστέα η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία της 7χρονης κόρης της

instagram_20260209T141741 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο είδαν μαζί από τις κερκίδες το Super Bowl (photo/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 16:47
trakter serres – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ, με το βλέμμα στην «κάθοδο» της Παρασκευής στην Αθήνα

italia listeia
ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική απόπειρα ληστείας στην Ιταλία: Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και με φλεγόμενα οχήματα σταμάτησαν την χρηματαποστολή (Video)

thriasio new
ΥΓΕΙΑ

Δραματικές ελλείψεις στο Θριάσιο νοσοκομείο: Περισσότερες από 4.000 μέρες άδεια χρωστάνε στους υγειονομικούς των χειρουργείων – Έξι χειρουργικές αίθουσες κλειστές

1 / 3