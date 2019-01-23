Καταστροφική η ζάχαρη για την υγεία μας: 11 λόγοι για να την αποκλείσετε άμεσα από τη διατροφή σας

Λιγουρεύεστε διαρκώς γλυκά; Δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αναψυκτικά;

Πολλές τροφές έχουν πολύ περισσότερη ζάχαρη από όση νομίζετε.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, οι θερμίδες που προέρχονται από πρόσθετα σάκχαρα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων.

Οι συστάσεις της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας είναι ακόμη πιο αυστηρές: το πολύ 100 θερμίδες για τις γυναίκες και 150 για τους άνδρες καθημερινά.

Ο όρος πρόσθετα σάκχαρα αφορά τα σάκχαρα που περιέχουν επεξεργασμένες τροφές και έτοιμα γεύματα, καθώς και η ζάχαρη που προσθέτουμε την ώρα της κατανάλωσης της τροφής. Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στις επιπτώσεις αυτών των πρόσθετων σακχάρων. Για παράδειγμα, μία μικρή σοκολάτα δίνει περίπου 30 γραμμάρια (124 θερμίδες) πρόσθετων σακχάρων, που πρακτικά σημαίνει ότι το άτομο έχει φτάσει το ημερήσιο όριο.

Είναι σημαντικό να ελέγχετε πάντα τις ετικέτες των τροφίμων προκειμένου να γνωρίζετε την ποσότητα των πρόσθετων σακχάρων.

Δείτε παρακάτω 11 σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία από την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης.

Μειώνει το προσδόκιμο ζωής: Μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια διαπίστωσε ότι η καθημερινή κατανάλωση δύο αναψυκτικών (590ml) ισοδυναμούσε με 4,6 έτη κυτταρικής γήρανσης και μειωμένης διάρκειας ζωής.

Απορρυθμίζει την ινσουλίνη: Μία από τις άμεσες επιπτώσεις της ζάχαρης είναι η απελευθέρωση περισσότερης ινσουλίνης, η οποία ρυθμίζει το σάκχαρο του αίματος. Τα αναψυκτικά είναι η χειρότερη επιλογή, καθώς τα σάκχαρα που περιέχουν απορροφώνται πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα και της ινσουλίνης. Με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στην ινσουλίνη (στην οποία το σώμα χρειάζεται όλο και περισσότερη ινσουλίνη για να είναι αποτελεσματική) αυξάνοντας τους κινδύνους για τη μεταβολική υγεία. Τα φυσικά σάκχαρα, όπως αυτά που υπάρχουν στα φρούτα, δεν έχουν ανάλογες επιπτώσεις επειδή συνδυάζονται με τις φυτικές ίνες, γεγονός που βοηθά στην επιβράδυνση της απορρόφησης.

Αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη: Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, δείχνουν ότι κινδυνεύετε να αναπτύξετε διαβήτη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη απαιτεί από το πάγκρεας να παράγει περισσότερη ινσουλίνη. Με την πάροδο του χρόνου, το πάγκρεας κουράζεται και σταματά να εκκρίνει επαρκή ινσουλίνη. Έτσι αναπτύσσεται διαβήτης τύπου 2.

Αύξηση του βάρους: Το σώμα χρειάζεται ζάχαρη για ενέργεια, αλλά η υπόλοιπη αποθηκεύεται ως λίπος. Πολλές μελέτες επιβεβαιώνουν τη σύνδεση των σακχάρων με την αύξηση του σωματικού βάρους και την παχυσαρκία, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Η κατάσταση οφείλεται σύμφωνα με τους ειδικούς στη χρόνια φλεγμονή που προκαλεί η παχυσαρκία και η αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ζάχαρη έχει συνδεθεί επίσης με αύξηση της περιμέτρου της μέσης (κοιλιακού λίπους), που αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Υπέρταση και καρδιακή νόσος: Μελέτες έχουν δείξει ότι οι επιβλαβείς επιδράσεις της ζάχαρης στο σώμα συνδέονται με υψηλή χοληστερόλη και θάνατο από καρδιακές παθήσεις. Η υψηλή πρόσληψη σακχάρων έχει συσχετιστεί με την αύξηση ενός τύπου λιπιδίων του αίματος που ονομάζεται λιποπρωτεΐνη πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL), η οποία έχει συσχετιστεί με τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Ταυτόχρονα, η ζάχαρη μειώνει τα επίπεδα HDL ή «καλής» χοληστερόλης που προστατεύει από καρδιακά προβλήματα. Τέλος, η αντίσταση στην ινσουλίνη, προκαλεί υπέρταση λόγω της επίδρασής της στα νεφρά, στη δομή και λειτουργία των αρτηριών και πιθανώς στα κέντρα του εγκεφάλου που συμβάλλουν στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

«Απορρυθμίζει» τον εγκέφαλο: Η ζάχαρη είναι εθιστική για τον εγκέφαλο. Οι πολύ γλυκές τροφές επηρεάζουν το μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου (limbic system), ένα σύνολο ανατομικών δομών που βρίσκονται μεταξύ του φλοιού και του υποθαλάμου, το οποίο σχετίζεται με τον έλεγχο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς και παίζει σημαντικό ρόλο στη μνήμη και τη μάθηση. Μέσω της κατανάλωσης ζάχαρης, ουσιαστικά εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος να του αρέσουν τα γλυκά και να τα επιζητά διαρκώς, κάτι που προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης.

Αυξάνει την πείνα: Όταν τρώτε ζάχαρη δεν λαμβάνετε θρεπτικά συστατικά και συνεχίζετε να πεινάτε. Αυστραλιανή μελέτη διαπίστωσε ότι η υψηλότερη πρόσληψη επεξεργασμένων σακχάρων συνδέεται με αδυναμία να συνειδητοποιήσει κανείς ότι έχει χορτάσει. Οι θερμίδες των αναψυκτικών δεν ικανοποιούν την πείνα με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην τις συνυπολογίζουν στις θερμίδες που καταναλώνουν προκειμένου να τις αφαιρούν από τα κανονικά γεύματα.

Υποφέρει ο εγκέφαλος: Μελέτη του Πανεπιστημίου του Όρεγκον έδειξε ότι μια διατροφή πλούσια σε ζάχαρη οδηγεί σε γνωστικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων μνήμης. Βρετανική μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η ζάχαρη επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ.

Προκαλεί λίπος στο συκώτι: Η φρουκτόζη μεταβολίζεται στο συκώτι και η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή λίπους στο συγκεκριμένο όργανο, γεγονός που επιβαρύνει τη μεταβολική υγεία. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, τα ποσοστά μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος, έχουν διπλασιαστεί από το 1980.

Καταστρέφει τα δόντια: Τα βακτήρια του στόματος αγαπούν τη ζάχαρη και κατά τον πολλαπλασιασμό τους απελευθερώνονται οξέα τα οποία καταστρέφουν το σμάλτο των δοντιών, επιτρέποντας στα βακτήρια να διεισδύσουν στην οδοντίνη. Όσο περισσότερη ζάχαρη τρώτε, τόσο πιο όξινο γίνεται το περιβάλλον της στοματικής κοιλότητας και χαλάνε τα δόντια.

Αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης: Έρευνες έχουν δείξει ότι η ζάχαρη επιδεινώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου με τη μορφή απλών υδατανθράκων οδηγούν σε απότομες αυξομειώσεις των επιπέδων γλυκόζης, γεγονός που επιδεινώνει τη διάθεση, αυξάνει την ευερεθιστότητα, προκαλεί προβλήματα ύπνου και αυξάνει τα επίπεδα φλεγμονής. Επιλέγετε τροφές πλούσιες σε άπαχη πρωτεΐνη, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, φυλλικό οξύ και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Πηγή: onmed