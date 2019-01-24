Αναβάλεται η ομιλία του Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης λόγω shutdown

Αναβολή έως τον τερματισμό του shutdown παίρνει και η καθιερωμένη ομιλία του Αμερικανού προέδρου για την Κατάσταση της Ένωσης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ ανταποκρινόμενος στην κίνηση της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι να ακυρώσει την ομιλία.

Με την αιτιολογία του shutdown, της μερικής παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσίων έναν μήνα και πλέον, εξαιτίας της οποίας περί τους 800.000 υπαλλήλους παραμένουν όμηροι (εργάζονται αμισθί ή έχουν υποχρεωθεί σε άδεια άνευ αποδοχών), η Πελόζι ακύρωσε την πρόσκληση που είχε απευθύνει στον Αμερικανό πρόεδρο, η οποία παραδοσιακά εκφωνείται στη Βουλή των Αντιροσώπων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε άμεσα ζητώντας εκ νέου από την Πελόζι να δώσει το «πράσινο φως» να εκφωνήσει την ομίλια, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή της – «έως ότου ανοίξουν ξανά οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες».

Παρά την έντονη φημολογία αρχικά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρέκαμπτε την Πελόζι εκφωνόντας την ομιλία είτε από το Οβάλ Γραφείο είτε από τη Γερουσία είτε ακόμη και από τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού, ο Τραμπ «συμμορφώθηκε» εν τέλει στην απόφαση της Πελόζι.

«Θα κάνω την ομιλία όταν θα έχει τελειώσει το shutdown. Δεν αναζητώ εναλλακτικό χώρο για την ομιλία μου για την Κατάσταση της Ένωσης, διότι δεν υπάρχει ουδείς που να μπορεί να συγκριθεί με την ιστορία, την παράδοση και τη σημασία της αίθουσας της Βουλής των Αντιπροσώπων», έγραψε ο Αμερικανός μεγιστάνας και πρόσθεσε πως αναμένει η ομιλία του να γίνει «στο εγγύς μέλλον».

Το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ shutdown βρίσκεται στο δεύτερο μήνα πλέον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περίπου 25% των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που υπολοιτουργούν – από τα εθνικά πάρκα έως το FBI.

Καμία από τις δύο πλευρές ωστόσο δεν φαίνεται να έχει διάθεση να υποχωρήσει.

Ο μεν Τραμπ επιμένει μέχρι κεραίας στη χρηματοδότηση του τείχους κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό με 5,7 δισ. δολάρια επιμένοντας ότι τα σύνορα βιώνουν «κρίση ασφαλείας».

Οι δε Δημοκρατικοί αρνούνται να συναινέσουν στην ανέγερση ενός τείχους το οποίο σε τελική ανάλυση κρίνουν αναποτελεσματικό.

Το μοναδικό μέχρι στιγμής βήμα προόδου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, όταν ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ και ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ ανακοίνωσαν αμφότεροι ότι το Σώμα θα ψηφίσει την Πέμπτη επί δύο νομοσχεδίων, τα οποία – εάν ψηφιστούν – θα τερματίσουν το shutdown.

Το πρώτο νομοσχέδιο ικανοποιεί το αίτημα του Τραμπ για τη χρηματοδότηση του τείχους, με αντάλλαγμα την προστασία των λεγόμενων Dreamers (τους μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ όταν ήταν ακόμη παιδιά), την οποία ζητούν μετ’ επιτάσεως οι Δημοκρατικοί. Το δεύτερο προβλέπει επιμήκυνση της χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες που επί του παρόντος είναι κλειστές, έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Επί της ουσίας πρόκειται για μία βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, η οποία – όπως προέβλεψε ο Σούμερ – θα μπορούσε να βγάλει τις ΗΠΑ από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται.